“Ecco cosa è lei…”. Clizia Incorvaia senza mezzi termini sulla ‘suocera’, Eleonora Giorgi. Alla fine è successo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ancora insieme e più innamorati che mai. Le premesse non promettevano per il meglio. La coppia di ex gieffini, già all’interno della casa più spiata d’Italia ha fatto emergere non pochi dubbi sulla possibilità di proseguire la relazione. I dubbi hanno attanagliato soprattutto la mente di Clizia alla luce di un matrimonio fallimentare alle spalle e la presenza di una figlia da proteggere. Poi, magicamente, l’amore ha prevalso su tutto.

Una stagione estiva all’insegna dell’amore. Paolo e Clizia sono inseparabili, come indissolubile sembra essere il loro legame. Ma le remore non provenivano unicamente dalla Incorvaia. Anche la famiglia di Paolo ha dimostrato non pochi timori nei riguardi della inconfutabile sensibilità di Paolo, che mai ha vissuto una relazione senza investire un sentimento puro. (Continua a leggere dopo la foto).



















Clizia ha confessato tutto durante un’interessante intervista su Vanity Fair. Amore fin dal primo sguardo? Scopriamo cosa ha risposto: “L’ho capito dopo il primo bacio. Mi piaceva già, non mi è mai stato indifferente. Lui mi ha corteggiata e io ho capito di piacergli, quindi ho fatto il mio gioco. La tisanina prima di andare a letto, le chiacchiere, aprirsi e raccontarci di noi”. (Continua a leggere dopo la foto).















E ha aggiunto: “Dopo il primo bacio, ho capito che fra noi c’era veramente qualcosa di speciale, due anime predestinate ad incontrarsi. Io e Paolo siamo molto simili, ci accomunano tantissime cose. L’amore per la vita, il buon cibo, l’arte, la cultura, il viaggiare. Abbiamo un’educazione molto simile, veniamo da famiglie affini, abbiamo uno stesso modo di comunicare e abbiamo gli stessi valori, lo stesso senso etico e morale. Cosa, questa, fondamentale”. (Continua a leggere dopo le foto).









Ma una presenza importante nella relazione, anche quella di Eleonora Giorgi, nota attrice e madre di Paolo. Clizia ed Eleonora sembrano adorarsi: “Con Eleonora ho un rapporto più unico che raro. Ci siamo intese sin da subito e sono stata fortunata. È una donna che mi ha dato una grande forza quando sono uscita dal Gf, e io la stimo tanto. Ha un’intelligenza incredibile, è divertente ed è un’icona. Sono davvero fortunata ad aver un legame così. Non mi era mai successo”. E con la ‘benedizione’ della suocera, tutto è più semplice.

