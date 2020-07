La scorsa settimana ‘Chi’ ha pubblicato le foto di Raimondo Todaro insieme alla nuova fidanzata. Il matrimonio tra Francesca Tocca e il ballerino di ‘Ballando con le stelle’ era già arrivato al capolinea nel mese di ottobre, quindi qualche mese prima che scoppiasse lo scandalo del flirt tra la ballerina e Valentin di Amici.

Un gossip che era circolato prepotentemente dopo gli atteggiamenti dei due all'interno della scuola di Maria De Filippi. Poi le voci sulla crisi della coppia, entrambi ballerini, e infine la conferma sulla fine del matrimonio. La fine di una relazione rappresenta sempre un profondo fallimento e trattandosi di un matrimonio dimenticare è ancora impossibile, ma il ballerino ha voltato pagina ritrovando il sorriso accanto a un'altra ragazza.



















I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in atteggiamenti inequivocabili. Gli scatti sono stati pubblicati nel nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini. La nuova fidanzata di Raimondo Todaro si chiama Paola Leontti, ha 23 anni ed è molto attiva sui social, dove già vanta un seguito di 13mila follower. Dopo la fine del matrimonio il ballerino aveva augurato il meglio all'ex moglie.















La coppia è stata avvistata la scorsa settimana a Monopoli, in Puglia, in atteggiamenti intimi. A pochi giorni dal gossip è arrivata anche la conferma sulla vita privata dell'ex moglie di Raimondo Todaro. Alla fine tutti sono usciti allo scoperto: Francesca Tocca ha ufficializzato la relazione con il ballerino Valentin Alexandru Dumitru di Amici di Maria De Filippi.









Per la prima volta i due si sono mostrati insieme in un video pubblicato su Instagram. E la conferma arriva proprio a pochi giorni dalla paparazzata del settimanale ‘Chi’ in cui compaiono Raimondo e la giovane Paola. Dopo un iniziale addio, la coppia ha deciso di riprovarci e ufficializzare la relazione con un video sui social.

