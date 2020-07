Virginia Saba, bikini al top. E che ‘giochini’ con Luigi Di Maio: la temperatura al mare è davvero rovente

Nonostante il duro lavoro da ministro degli Esteri, Luigi Di Maio sta riuscendo ad avere un po’ di tempo per sé e per godersi questa stagione estiva. Nelle scorse ore è stato beccato dai paparazzi del settimanale ‘Oggi’ insieme alla fidanzato Virginia Saba. Sono riusciti ad immortalarli durante una rilassante giornata trascorsa al mare. Il sito ‘Dagospia’ nel recente passato aveva sollevato dei dubbi sul prosieguo della loro relazione, invece pare proprio che l’amore non sia finito.

Precisamente, hanno fatto un bellissimo bagno nelle meravigliose acque di Palinuro, nel Cilento. Dunque nella regione Campania, la terra di origine del politico. L'anno scorso, nel mese di agosto, la coppia fu paparazzata nella stessa suggestiva location. Luigi e Virginia sembrano avere davvero un feeling invidiabile e queste immagini mettono inevitabilmente un punto sulla presunta crisi amorosa. In attesa di continuare a lavorare, via libera al divertimento.



















Si sono recati su una spiaggia presa letteralmente d'assalto dai bagnanti e in mare i due si sono lasciati trasportare, dando vita ad effusioni. La temperatura si e fatta sempre più rovente grazie a questi 'giochi acquatici'. Inoltre, i più attenti non hanno non potuto notare un altro aspetto non di poco conto: la sua dolce metà ha sfoderato un bikini da urlo, che ha messo in evidenza le straordinarie forme. Dunque, promossa a pieni voti praticamente da tutti in virtù del suo fisico impeccabile.















Virginia Saba è originaria della Sardegna, infatti è nata a Selargius (Cagliari) il 15 ottobre del 1982. Lei è una ex giocatrice di basket: ha militato in serie A2 con la casacca della Virtus Cagliari. Attualmente come lavoro fa la giornalista ed è anche assistente parlamentare della deputata del Movimento Cinque Stelle, Emanuela Corda. Ha lavorato con il gruppo editoriale 'L'Unione Sarda- Videolina', con il gruppo Mediaset e con Sky. L'unione con Di Maio si è concretizzata nel 2019.









Qualche mese fa la donna aveva dichiarato in un'intervista a 'La Stampa': "Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza…". E aveva aggiunto: "Infinita stima per Luigi, ed infinito amore, perché è l'uomo migliore che potessi incontrare. Basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso in questo suo discorso per capire quanto è bello quando la politica si riempie di concretezza e virtù".

