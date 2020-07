David e Victoria Beckham, l’emozione diventa contagiosa. Si festeggia in casa Beckham per un evento che stravolge per il meglio la vita di tutti. Il figlio 21enne, Brooklyn, si sposerà presto con l’attrice 25enne Nicola Peltz. Tutto ufficiale, infatti è lui stesso a rendere pubblico l’annuncio e condividere con i fan la sua incontenibile emozione.

"Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto sì. Sono la persona più fortunata del mondo. Prometto di essere il marito migliore e, un giorno, il papà migliore". Il post reso pubblico sul profilo Instagram non poteva che essere accolto tra cascate di cuori e auguri. Tra i commenti anche quello di mamma Victoria.



















"La notizia più bella". Evidentemente la giovane attrice, conosciuta appena un anno fa, è riuscita a fare breccia nono solo nel cuore di Brooklyn, ma anche in quello della suocera dai gusti raffinati e 'difficili'. D'altronde una mamma sa comprendere la felicità dei propri figli e di certo la precedente relazione tra il 21enne e Chloë Grace Moretz non ha promesso per nulla bene.















Ovviamente sopraggiunge tempestivamente anche la risposta pubblica della fidanzata, che non nasconde l'emozione e si dice pronta ad affrontare il meglio, ovviamente in due: "Mi hai reso la ragazza più fortunata del mondo. Non vedo l'ora di passare il resto della mia vita al tuo fianco. Il tuo amore è il dono più prezioso".









Papà Davi e mamma Victoria non potevano desiderare di meglio per il figlio. Da quando nella sua vita è entrata a far parte la splendida modella e attrice, in casa si respira serenità e armonia. Il messaggio lascia emergere proprio questo: “Non potremmo essere più felici del vostro matrimonio. Vi auguriamo tanto amore e una vita di felicità. Vi amiamo tutti e due così tanto”.

