Stefano De Martino e Emma Marrone, succede alla luce del sole. E i fan già sognano

Stefano De Martino, ancora tanto da aggiungere sulla separazione con Belen. Continuano a emergere giorno dopo le novità che riguardano la coppia in crisi. E se tanto Stefano quanto Belen sembrino aver già rivolto lo sguardo altrove, non si può dire lo stesso per il pubblico di fan, sempre più attento a trovare l’ago nel pagliaio. E a volte l’ago si riesce davvero a trovare.

I fan non credono ai loro occhi. Sul profilo Instagram di Stefano De Martino compare un like molto speciale. Era tempo che non appariva a chiare lettere il suo nome, ma oggi le regole si stravolgono ed Emma Marrone torna a fare capolino, non una ma ben tre volte. Nonostante Emma abbia deciso di prendere le distanze dal ballerino per rispettarne, probabilmente, la vita privata, i tempi, adesso, sembrano permetterlo senza andare incontro a troppi sensi di colpa. (Continua a leggere dopo la foto).



















Tre like, dunque, da part di Emma Marrone, iniziano a comparire a partire dal 30 giugno, quando Stefano si trovava nel campo di padel. Il secondo? Arriva poco dopo, il 1 luglio. Questa volta Emma sembra aver gradito il giretto in barca. E per finire in bellezza, Stefano De Martino che da piccolo prova i primi passi di danza. Emma apprezza anche quello. E lui come ha reagito? (Continua a leggere dopo la foto).















Il messaggio arriva forte e chiaro e Stefano non può che ricambiare le attenzioni dell’ex. Emma Marrone fa visita ai Musei Vaticani e Stefano viene colpito da così tanta bellezza. Gli scappa il like, per una cascata di foto che vedono la Marrone sempre al centro della scena durante la giornata trascorsa tra le bellezze intramontabili dell’arte. (Continua a leggere dopo le foto).









Non è chiaro se i due si stiano o meno risentendo, ma sicuramente una forma di attenzione e di ‘riavvicinamento’ sta passando per la mente di entrambi. Un tentativo per dimostrare a Stefano una forma di vicinanza in un momento così tanto delicato? O i due stanno ponderando di rivedersi? Due anni trascorsi insieme non si dimenticano facilmente. E se al tempo Belen è stata il motivo della rottura dalla Marrone, adesso anche il destino potrebbe ribaltare la situazione e riequilibrare il ‘karma’.

Fabrizio Corona, ancora guai: i carabinieri a casa sua nel cuore delle notte. Cosa è successo