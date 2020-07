“Ha deciso”. Mara Venier, è successo dopo la fine di ‘Domenica In’: la conduttrice non ha avuto dubbi

Mara Venier, sempre più difficile mettere a riparo la vita privata dal mondo del gossip. Sulla nota rubrica di Novella 2000 dedicata ai più celebri volti del mondo dello spettacolo e della televisione, Roberto Alessi svela un’indiscrezione sulla conduttrice di Domenica In. E lo fa in seguito ad alcune interessanti rivelazioni sorte nello studio di Barbara D’Urso.

L’opinionista di Carmelita ha parlato. Mara Venier, che da tempo lamentava la necessità di trovare un po’ di pace lontano dal clamore e dai riflettori, pare abbia preso una decisione dopo Domenica In. E salta fuori la meta delle sue tanto attese vacanze estive, previste per il mese prossimo. Al suo fianco il marito Nicola Carraro. (Continua a leggere dopo la foto).



















“Pare che abbia deciso di passare l’Agosto in Versilia…Lei con il marito Nicola Carraro (un mostro di simpatia)…Pare che abbia chiesto a una sua amica di trovarle una casa a Vittoria Apuana…”. La scelta cade su Versilia, e la rivelazione permette ai versiliesi di potersi organizzare in vista dell’arrivo della zia Nazionale: “I versiliesi incrociano le dita, una presenza famosa in riviera è garanzia di ripresa…”. (Continua a leggere dopo la foto).















L’articolo dedicato a Mara su Novella 2000 si conclude con una sottile e divertente ‘provocazione’ che metterebbe in guardia la Venier dalla folla impazzita di fan in cui potrebbe imbattersi una volta ‘approdata’: “Le signore bene (noiose come loro sole) già pensano di organizzare cene e rinfreschi per lei…Mara scappa!”. Ma essere stimati e apprezzati da un pubblico vastissimo comporta anche alcuni ‘rischi’. (Continua a leggere dopo le foto).









Un modo come un altro per mettere in allarme Mara? Di certo un comitato di benvenuto non farà desistere la coppia dal trascorrere beatamente alcuni giorni nel pieno relax, anche in vista degli impegni che da settembre in poi torneranno a bussare alla porta di Mara. Non solo lavoro, ma anche la vita di coppia che, come è stato appreso da alcune settimane, è pronta a iniziare un’altra entusiasmante fase, con una luna di miele indimenticabile.

“Ti sei fatta il toy boy?”. Alba Parietti beccata con lui: bellissimo e molto più giovane di lei