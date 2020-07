“Ti sei fatta il toy boy?”. Alba Parietti beccata con lui: bellissimo e molto più giovane di lei

Alba Parietti, una marcia in più sempre. Che la vacanza abbia inizio, la showgirl vola alle Baleari per concedersi il giusto relax. E non è sola, ma in dolce compagnia di un giovane talento. Giovane, soprattutto. Alba non lo nasconde e rende pubbliche diverse foto che la ritraggono insieme al violinista. In molti si chiedono se sia o meno un nuovo amore.

Non una ma diverse foto in cui il bello e giovane violinista compare sorridente accanto all'intramontabile showgirl. Alba Parietti appare in gran forma e non fa che regalare a tutti sorrisi e post che chiamano alla spensieratezza e al relax. Meglio se la compagnia è quella giusta, e i fan non sono troppo convinti che si tratti solo di una semplice amicizia.



















Di recente, lo scatto pubblicato sul profilo social di Instagram mostra il giovane e sorridente violinista in primo piano, e Alba con sguardo fisso e provocante sullo sfondo. Una didascalia accompagna la foto e recita una citazione di Ralph Waldo Emerson: "L'unico modo per avere un amico è esserlo". Dunque quello tra i due sembrerebbe un felice rapporto amichevole. Ma siamo proprio sicuri di questo?















E i fan tra un complimento e un like, non perdono tempo per 'stuzzicare' il can che dorme: "Ti meriti questo toy boy. Goditelo", "Bel ragazzone. Assomiglia a Claudio Amendola quando era giovane", "Ti sei fatta il toy boy?", "Bellissima coppia..la coppia dell'estate 2020", "Ma chi è quel bimbo?". Alba Parietti e il suo nuovo amico destano non pochi dubbi nello sguardo di chi non si accontenta mai di fermarsi a ciò che vede.









E il commento di Alba sopraggiunge tempestivamente: “Veramente siamo solo grandi amici”. Il giovane talento si chiama Cristiano Urso ed è un violinista salentino. Dalle sue stesse parole sembrerebbe che in Alba abbia davvero trovato un’amica al punto da dedicarle un pensiero sul profilo Instagram: “Sei una delle persone più belle, buone e generose che io conosca. Grazie per essermi Amica e per esserci sempre. Ti aspetto per la nostra chiamata della buonanotte”.

