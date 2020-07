Ilary Blasi, sempre una marcia in più quando si tratta di stile. La moglie dell’ex capitano giallorosso continua a dare ottimi consigli di bellezza. Non rinuncia alla sensualità, ma senza per questo ostentare. Il segreto quando si indossa un vestito o anche un costume è puntare sui ‘punti forti’ da valorizzare, trovando il modo, di contro, di accettare anche le imperfezioni. Ilary Blasi mostra una piccola strategia per trasformare le imperfezioni in originalità.

Chi ha mai detto che anche il mare, o la piscina, o un’uscita in barca non possa rappresentare un momento per indossare qualcosa di unico. Un corpo da valorizzare, dove occorre, ma da amare anche se imperfetto. Talvolta il segreto sta nel sapere trovare l’abito giusto in grado di fare sentire sempre a proprio agio senza per questo rinunciare a un tocco ‘bizzarro’ e unico nel suo genere. (Continua a leggere dopo la foto).



















Le imperfezioni? Non sono più un problema, se pensate nel giusto modo. Ilary Blasi ha proposto un costume che fa proprio al caso di tutte quelle donne che decidono di stupire, osando con il colore e la morbidezza dei tessuti. E se il vostro problema sono le maniglie dell’amore e fianchi morbidi, il costume proposto da Ilary cade a pennello. Un ‘finto bikini’ e stupirete tutti. (Continua a leggere dopo la foto).















Copre la pancia, ma risalta il seno. Come? In modo semplice. Il costume è pensato per accompagnare anche le curvy. Anche Ilary Blasi riavvolge il nastro e torna agli anni ’60, con un modellino di costume must estate 2020 senza spalline ma con scollature sotto il seno. Ilary sceglie il colore rosso fuoco intenso, ma voi potrete sbizzarrirvi a trovare il vostro, meglio se monocromatico. E il fiocco sotto il seno spezza la linea e slancia. Cosa volete di più? (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Tagli asimmetrici, contrasti, maglie oversize che però tendono a mostrare il punto giusto, Ilary Blasi è riuscita a dare sempre validi consigli di bellezza in grado di fare sentire sempre a proprio agio ma con stile. La sensualità non comporta necessariamente indossare tubini attillatissimi e corti, o top che non rispecchiano il modo di esprimersi, anche quando a farlo ci pensa il proprio corpo. Con il giusto gioco di taglio, il colore e gli accessori che danno quel tocco in più, Ilary Blasi sta dimostrando come riuscire a soddisfare ogni gusto ed esigenza. Il resto lo saprà fare il vostro sorriso.

