In tanti se lo ricordano ancora bene perché in Italia non si parlò di altro: era il 7 ottobre 1995 quando Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati convolavano a nozze. Da allora non si sono più separati. Ora, a distanza di 25 anni, l’attrice siciliana e l’imprenditore romano sono pronti a risposarsi. Lo faranno a ottobre 2020, per mettere un ulteriore suggello al loro amore. La Cucinotta ne ha parlato con il settimanale Gente, al quale ha confidato che oggi, rispetto a quando pronunciò il fatidico sì, ha molta più consapevolezza del legame che la stringe al marito, grazie a una maggiore maturità.

Come tutti, per loro tanti momenti belli di vita coniugali ma anche periodi no, come quando la coppia cercò invano di avere un secondo figlio, dopo la nascita di Giulia (oggi 19enne). Infine l'interprete ha raccontato anche della sua vita di letto, come dire intima. E pure quella con gli anni è andata via via migliorando… La Cucinotta ha affermato al magazine Gente che a ottobre si scambierà nuovamente gli anelli con Giulio, parlando del "primo vero e proprio matrimonio". Motivo? Nel 1995 era giovane e non del tutto consapevole della scelta. Ora è un'altra storia e il sì sarà ben ponderato e più che convinto. Spazio poi al periodo difficoltoso in cui lei e Violati cercarono il secondo figlio senza riuscirci.



















"Mi sentivo una nullità come donna", ha dichiarato Maria Grazia. Parole forti. Adesso però quel "dramma" è stato superato ed è tornata la serenità. La 51enne messinese ha inoltre parlato del rapporto intimo di coppia. Tutto procede a gonfie vele sotto le lenzuola.























Per fortuna di entrambi, l'esperienza ha via via dato una mano, affinando l'intesa. Uno dei segreti con Giulio è stato l'avere avuto con lui un ottimo rapporto intimo. "L'intesa sessuale è sempre stata importante per tenerci uniti e con gli anni è migliorata", ha confidato la Cucinotta, aggiungendo che la relazione è stata vissuta più come una storia di due amanti che di due coniugi.



Perché dice così? In quanto lei ha sempre girato per il mondo realizzare parecchi film. Insomma, il tempo per vedersi non è sempre stato molto e questa situazione ha creato un clima da amanti che non vedono l’ora di vedersi e viversi.

