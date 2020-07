Sonia Bruganelli, la vacanza comincia malissimo: scoppia subito l’ennesima bufera sulla moglie di Paolo Bonolis

Nuova bufera su Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è ripetutamente al centro di attacchi social; praticamente i suoi follower riescono ad indispettirsi quasi ad ogni post che la donna pubblica sul suo profilo ufficiale Instagram. Ora lei ha voluto rendere tutti partecipi dell’inizio delle sue vacanze, contraddistinte da puro relax. La meta scelta quest’anno è nuovamente Formentera e per festeggiare nel migliore dei modi il suo arrivo alle isole Baleari ha voluto scattarsi un selfie, tanto criticato.

Nella didascalia a corredo dell’immagine, ha scritto dunque: “Finalmente”. E questa sua considerazione ha fatto infuriare letteralmente una miriade di persone. In molti l’hanno attaccata, anche duramente, perché ha deciso di non puntare su vacanze nel nostro Paese, come hanno fatto tanti altri personaggi famosi per sostenere l’Italia in questo periodo di grave crisi economica. Ma la coniuge del popolare conduttore di Mediaset ha preferito andare all’estero. (Continua dopo la foto)



















A quel punto sono iniziati i messaggi di critica. Ecco quali sono stati i principali: “Non è possibile”, “Forse dovevi privilegiare l’Italia quest’anno”, “Sarebbe stato decisamente più onorevole far le vacanze in casa nostra…Le critiche se le cerca. Comincio ad aver il dubbio che lo faccia di proposito…O sbaglio?”. E non è finita qui perché successivamente ha postato altre istantanee che hanno fatto arrabbiare nuovamente non poco i suoi seguaci. Andiamo a capire qual è stato il motivo. (Continua dopo la foto)















In seguito, la Bruganelli ha anche immortalato il suo armadio, che condivide assieme al figlio Davide. Anche in questo caso ai più attenti non sono passati inosservati alcuni dettagli. C’è chi ha scritto: “Ecco le scarpe firmate, era troppo tempo che non postava qualcosa di Chanel”, “Quest’anno potevi pubblicizzare la nostra bella Italia”. Ma non tutti l’hanno criticata, infatti una donna le ha detto: “In Italia quest’anno prezzi esorbitanti, anch’io ho preferito venti giorni in Grecia”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Finalmente 😜 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 10 Lug 2020 alle ore 12:12 PDT

Alcuni giorni fa si era riacceso il chiacchiericcio sul triangolo amoroso Bonolis, Freddi e Bruganelli perché nelle ultime ore Sonia deve essersi imbattuta in quell’intervista, quindi ha condiviso lo screenshot dell’articolo sul suo profilo Instagram, ironizzando: “Sempre sul pezzo!”. Poi, sotto al suo post, ha precisato: “Laura? Assolutamente corretta. Mi fa ridere che ogni tanto tornino vecchie interviste”.

