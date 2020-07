Un’altra estate, un anno in più ma il fisico sempre al top. Federica Panicucci non si smentisce e anche nel 2020 eccola sfoggiare il primo bikini della stagione e, ancora una volta, prende il massimo dei voti. La prova costume non è superata, di più! La conduttrice di Mattino Cinque non tradisce le aspettative e a 52 anni compiuti (spegnerà 53 candeline il prossimo 27 ottobre) è semplicemente strepitosa.

Pazzesca. In questi giorni Federica Panicucci si sta godendo le sue meritate vacanze italiane, come ci tiene a sottolineare su Instagram. Si trova a Forte dei Marmi e in spiaggia indossa un due pezzi bianco decorato con delle stelle marine, porta i capelli raccolti in una coda, sfoggia abbronzatura al top, addominali scolpiti e gambe perfette. Fateci vedere i documenti per favore! (Continua dopo la foto)



















Federica Panicucci è l’esempio perfetto di quelle a cui il tempo non sembra passare per niente. Avrà fatto un patto col diavolo? No, perché la sua splendida forma fisica lascia di sasso. Anche i suoi fan che su Instagram le chiedono: “Cosa fai per essere così sempre in super forma???”. Ma, nemmeno a dirlo, anche i complimenti e le faccine a cuore arrivano a valanga sotto al post. (Continua dopo la foto)















Il suo segreto? Più volte la presentatrice ha rivelato di non amare le diete ma di essere semplicemente “nata magra”. Ha cioè la fortuna di avere un metabolismo accelerato che le permette di bruciare facilmente le calorie. Poi certo, segue un regime alimentare sano: “Ho eliminato fritti, dolci e alcolici, però ogni tanto mi concedo una pizza. Se l’ago della bilancia si sposta, riduco le porzioni”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram La mia vacanza italiana!🇮🇹🐟⛱👙#iloveitaly #beautifulsummer #fortedeimarmi #sunnyday #relaxingtime @lenatybeachwear Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 9 Lug 2020 alle ore 12:53 PDT



Tornando al post mozzafiato che lei commenta scrivendo “La mia vacanza italiana”, i suoi fan sono talmente rapiti da tanta perfezione che qualcuno non esita a definirla “la più bella d’Italia”. Dunque le colleghe vip che si apprestano a godersi mare e sole e sono in procinto di mettersi in bikini sono avvisate: al momento è la Panicucci è la regina dell’estate 2020.

Barbara D’Urso ricoperta di insulti. No, l’ultima foto i fan non l’hanno proprio digerita