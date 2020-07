Barbara D’Urso ricoperta di insulti. No, l’ultima foto i fan non l’hanno proprio digerita

Barbara D’Urso continua a far parlare di sé nonostante le sue trasmissioni siano ferme per la pausa estiva. Tutti discutono infatti le sue foto e ogni volta si scatenano divisioni social. Ci sono i suoi fan che la difendono in ogni momento e si complimentano con lei per un fisico impeccabile, anche se non è più una ragazzina. Dall’altra parte c’è chi invece la insulta, in modo pesantemente, perché ritiene le sue immagini inadatte e contraddistinte pure dal fotomontaggio.

Durissime critiche sono giunte nelle ultime ore per un suo scatto in bikini, comunque datato qualche anno fa. Questo amarcord non è stato digerito da numerosi hater, che l’hanno attaccata frontalmente. I commenti sono arrivati a decine e chissà cosa avrà pensato Carmelita una volta letti. Si sarà pentita di averla pubblicata? Non possiamo saperlo con certezza, anche perché lei solitamente non risponde a queste provocazioni. Vediamo cosa hanno scritto gli utenti. (Continua dopo la foto)



















L’istantanea in bikini rosso fuoco ha catturato l’attenzione di molti contestatori. C’è chi ha riportato: “Non sei così oggi, questa foto è minimo di 35 anni fa”, “Questo non è il tuo corpo, oh”, “Certo, a vedere sta foto di quarant’anni fa posso solo dire di vedere uno scheletro con un viso da cavallo. Mamma mia, una befana”. Ma non solo: “Ma questa foto è di una trentina di anni fa, che senso ha condividerla oggi?”, “Non è il tuo fisico, ci prendi in giro?”, “Ci sono donne mature molto più belle di te”. (Continua dopo la foto)















Gli hater non si sono fermati qui, infatti hanno proseguito con gli insulti senza interruzione. Ecco altri messaggi: “Oddio, sempre queste foto con mille ritocchi. Ridicola”, “E secondo te noi dovremmo credere che tu adesso sei così. Impossibile perché in tv si vede che sei tonda. Ti piacerebbe questo fisico”, “Senza trucco e luci passeresti inosservata”, “Rassegnazione all’invecchiamento…modalità off”. Dunque, non le è stata proprio perdonata questa foto ripescata dal passato. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Rosso! 😍 #ricordi #mare #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 10 Lug 2020 alle ore 4:09 PDT

Anche se comunque non sono mancati apprezzamenti: ““Caspita, complimenti, che fisico!”, “Anche se è di anni fa, questa ha un gran fisico”, “Che corpo, ma come fai?”, “Bellissima donna, ti adoro”, “Ci vuole coraggio a dire che è brutta. Ma siete tutte Sophia Loren?”, “La più bella, incontrovertibilmente”, “Una meraviglia”. Nella didascalia a corredo del post ha semplicemente scritto: “Rosso!”, aggiungendo gli hashtag #ricordi, #mare, #colcuore.

