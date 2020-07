Charlene di Monaco, anche l’occhio vuole la sua parte. Finito il periodo di lockdown, anche la principessa ha fatto la sua prima uscita pubblica in vesti che hanno sicuramente sorpreso tutti. Come Meghan Merkle, anche Charlen ha deciso di non sfilare tra la gente sui tacchi a spillo e concedersi la comodità di indossare jeans skinny e sneakers bianche. Oggi arriva anche la nuova acconciatura.

In puro stile anni '70, Charlene di Monaco è apparsa nella bellezza di tutta la sua semplicità. Il tempo trascrorso in isolamento forzato ha permesso anche alla principessa di prendere una pausa e dedicarsi sia ai gemellini che a se stessa. Nulla di appariscente dunque, Charlene ha scelto di mostrarsi in jeans e scarpe casual, seppur con eleganza e la passione per le tonalità tenui pastello.



















Ma per i capelli, forse, è giunto il momento di fare un discorso a parte. Dimenticatevi il solito caschetto corto scalato e la fila tirata al centro, per la principessa è giunto il momento di abbandonarsi ai preziosi consigli di un parrucchiere personale più attento all'originalità. Charlene opta per un cambiamento drastico, che nessuno si sarebbe aspettato visto che il vestiario è diventato più fresco ed 'essenziale'.















Non si è fatto in tempo di domandarsi dove fosse finito lo stile tutto personale di Charlene, che la rivoluzione accade sotto gli occhi di tutti. Ebben, la principessa ha scelto di sorprendere con una frangetta sfilzata, che sapesse giocare tra uno stile eleganza e 'sbarazzino'. Il risultato si vede, e la principessa appare sicuramente 'ringiovanita' e più trendy.









È apparsa così, in occasione del Fête de la Saint-Jean, al balcone Palazzo Grimaldi. Un’immagine sicuramente più ‘fresca’, quella suggerita alla vista della principessa, che evidentemente ha avvertito l’esigenza di fare capire ai sudditi che non non solo Kate sa sorprendere uscendo assi dalla manica. E per farlo, la principessa ha usato la testa, in tutti i sensi.

