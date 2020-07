Anna Lou Castoldi, una vera e propria figlia d’arte. Nata dal matrimonio tra Asia Argento e Morgan, la splendida Anna si mostra del tutto disinvolta di fronte alle telecamere. La figlia d’arte, di nome e di fatto, fa il suo debutto come attrice. Ma non è sola. Al suo fianco anche la madre, Asia Argento, che guida la giovane durante l’intero video a firma d’autore.

Vedere madre e figlia insieme emoziona, soprattutto se si parla di debutto. È questo il caso di Anna Lou Castoldi, che in occasione della “Haute Couture On Line” di Parigi, si rende protagonista insieme alla mamma di “Aelektra”. Un racconto tradotto attraverso immagini curate e dirette da Antonio Grimaldi Couture, per la realizzazione di quello che può definirsi un fashion film evento d’autore. (Continua a leggere dopo la foto).



















Il nome di Grimaldi è ormai diventato di famiglia. Non sono mai mancate le occasioni per fare di Asia Argento una vera e propria musa ispiratrice. Colpito dal fascino sempre ‘misterioso’ della figlia del regista, Antonio Grimaldi riesce a coinvolgere persino Anna Lou, raggiungendo lo stesso risultato di sempre. La seduzione di immagini gotiche e la delicatezza delle tinte acquerellate, madre e figlia appaiono fuori dal tempo. (Continua a leggere dopo la foto).















L’occasione è quella giusta, infatti a Parigi si è tenuta la presentazione ufficiale della couture AI 2020/21, per la quale Grimaldi ha scelto di intraprendere una narrazione di certo non facile, scomodando il mito di Elettra e tutto l’immaginario che riconduce all’interpretazione simbolica del rapporto tra una madre e una figlia. Asia e la sua Anna Lou non potevano che diventarne ‘sigillo’. (Continua a leggere dopo le foto).









Un matricidio dal forte impatto concettuale e visuale, dove Grimaldi ha saputo miscelare e dosare adesso il classicismo di Sofocle e di Euripide, poi la cruda evidenza americana di O’Neill. Madre e figlia, nel mito e nella vita, un rapporto in cui è sempre difficile distinguere il confine tra l’antagonismo e la reciprocità. Un legame che prende vita nel pensiero che Asia rivolge al debutto di Anna Lou: “E’ stata un’occasione unica che mi ha consentito di scavare anche nel rapporto con Anna Lou.

“Ho baciato Giovanna Abate”. Sganciata la bomba dopo l’addio a Sammy: parla lui