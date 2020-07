“Ho baciato Giovanna Abate”. Sganciata la bomba dopo l’addio a Sammy: parla lui

Proseguono senza sosta le voci su Giovanna Abate, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ la cui relazione con Sammy Hassan sembra ormai essere naufragata. La conferma ufficiale della loro separazione non è ancora arrivata, ma la rottura sembra ormai certa e possibilità di un riavvicinamento ce ne sono davvero pochissime. Nelle scorse ore è venuta fuori un’altra notizia che aprirebbe altri incredibili scenari. Infatti, in questa intricata vicenda amorosa entra un’altra persona.

Sembra che la donna abbia trascorso del tempo insieme ad un altro giovane, Kristian, di 22 anni. E il diretto interessato ha confermato la notizia in una dichiarazione rilasciata a ‘DonnaPop’. Tra i due ci sarebbe anche stato un bacio a stampo qualche giorno fa. In un primo momento, a far circolare questa news era stata l’influencer Deianira Marzano. I rumors sono diventati sempre più insistenti e ora è anche giunta la certezza di questo incontro con il 22enne. (Continua dopo la foto)



















Kristian è originario della città di Padova e come lavoro fa il programmatore. Lui ha confidato di aver contattato personalmente la Marzano e di averla avvisata di quanto successo. Poi è sceso maggiormente nei dettagli, rivelando altri particolari. Il 3 luglio scorso si sarebbe incontrato con Giovanna all’Argentario e l’ex protagonista del dating show di Canale 5 pare stesse in compagnia di alcune amiche. Al giovane gli è caduto il cellulare e lei glielo avrebbe fatto subito notare. (Continua dopo la foto)















Il ragazzo veneto ha quindi riferito a ‘DonnaPop’: “Me lo ha fatto notare. Abbiamo scambiato due parole e abbiamo deciso di prendere qualcosa insieme in un bar”. Nel locale si è recato da solo insieme alla Abate e, dopo aver consumato, sarebbero andati in spiaggia per godersi un po’ di relax e divertirsi. Il racconto di Kristian è proseguito così: “Lì per colpa, forse, di quel che avevamo bevuto, o per il caldo, invece di darci un bacio sulla guancia ce lo siamo dati sulle labbra…”. (Continua dopo la foto)









Ha concluso, dicendo: “Un bacio a stampo, insomma. Poi ognuno per la propria strada”. Dopo quanto accaduto non si è più messo in contatto con lei né hanno parlato del legame amoroso con Sammy. C’è comunque attesa per capire se l’ex tronista vorrà intervenire per fornire la sua versione dei fatti. Per ora predomina il silenzio, che potrebbe però essere rotto nei prossimi giorni.

