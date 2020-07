“Piango tutti i giorni, sono sfortunata”. Francesca Cipriani, la confessione arriva in diretta

Francesca Cipriani ha perso la testa per uno degli uomini più desiderati del mondo. Stiamo parlando di Can Yaman, bellissimo attore turco salito alla ribalta grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (2017) , Daydreamer-Le ali del sogno (2018), e Bay Yanlis (2020).

Il giovane, classe 1989, ha tantissime fan ma pare proprio che Francesca Cipriani sia andata completamente 'fuori di testa' per lui. Intervistata nel programma Viaradio Autostrade per l'Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 la pupa ha confermato di aver avuto un incontro ravvicinato con l'attore di perché entrambi ospiti a Live Non è la D'Urso tempo fa.



















"Sono in Puglia, una terra speciale, un mare pazzesco, stavo mangiando perché la cucina è buonissima.. poi tornerò a Milano per questioni di lavoro. L'amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un'oretta a parlare".















"Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile. Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. – ha detto ancora – In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla", ha detto la pupa in lacrime.









Poi l’appello a Maria De Filippi per Uomini e Donne. “Farei la tronista a Uomini e Donne ma non la tentatrice. Mi appello a voi, aiutatemi. Maria portami sul trono. Mi piacerebbe tanto. Ho parlato con Rosa Perrotta che ha un bellissimo bambino, e mi ha raccontato quello che succede e che si prova… va bene è televisione ma se si è fortunati si può davvero trovare l’amore”.

