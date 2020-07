Barbara D’Urso senza limiti. Tira fuori lo scatto (hot) in bikini e lascia tutti senza fiato

Barbara D’Urso è meritatamente in vacanza, dopo un lavoro durissimo svolto nei mesi scorsi, compresi quelli più difficili dell’emergenza sanitaria. La conduttrice televisiva di Mediaset è molto attiva sui social network, dove propone spesso e volentieri scatti decisamente interessanti. C’è chi la apprezza moltissimo e ci sono invece coloro che la riempiono di insulti e critiche. Nelle ultime ore ha pubblicato un’altra foto destinata a far parlare a lungo. Un vero e proprio spettacolo.

In diverse occasioni ha ripescato scatti dal suo passato e anche stavolta ha voluto rievocare i bei tempi di quando era più giovane. L’istantanea postata poco fa risale infatti ad alcuni anni fa. La sua bellezza, ancora oggi intatta, la si può notare ancora di più in questo scatto che ha scatenato la maggioranza dei suoi follower. Qualche stoccatina nei suoi confronti è arrivata, ma questa volta quasi tutti hanno gradito e hanno deciso di complimentarsi per il suo fisico da sogno. (Continua dopo la foto)



















Dunque, nella foto è immortalata con addosso un fantastico bikini colore rosso fuoco che mette in mostra le sue incredibili forme mozzafiato. Si può infatti notare un meraviglioso ed esplosivo décolleté, nonché un corpo che fa invidia a tutte le donne. In alcune storie Instagram ha invece puntato sullo sport e sull’attività fisica, mostrandosi con dei guantoni da pugilato. Ma è questa immagine sexy ad aver rischiato di causare veri e propri malori nei suoi ammiratori. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo del post ha semplicemente scritto: “Rosso!”, aggiungendo gli hashtag #ricordi, #mare, #colcuore. Oltre 45.400 i mi piace ricevuti da Carmelita. Questi invece i principali commenti: “Caspita, complimenti, che fisico!”, “Anche se è di anni fa, questa ha un gran fisico”, “Che corpo, ma come fai?”, “Bellissima donna, ti adoro”, “Ci vuole coraggio a dire che è brutta. Ma siete tutte Sophia Loren?”, “La più bella, incontrovertibilmente”, “Una meraviglia”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Rosso! 😍 #ricordi #mare #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 10 Lug 2020 alle ore 4:09 PDT

Ha parlato bene di Barbarella l’attrice Asia Argento, in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’: “Ho pensato di vendere casa su cui pago il mutuo, ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia”. Un vero e proprio ringraziamenti nei confronti di una delle regine del Biscione.

