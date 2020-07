Mai visto il marito di Elisa? Sempre riservata, questa volta la cantante sorprende tutti e pubblica una foto

La cantante Elisa è apprezzata da tutti per la sua magnifica voce, che riesce ad emozionare milioni di persone. Un talento artistico straordinario, che le permette di essere una delle artiste più amate e importanti in Italia e non solo. Ma non l’abbiamo mai vista in una veste decisamente diversa, ovvero quella di casalinga. Nelle ultime ore ha detto stop alla privacy totale ed ha mostrato su Instagram la sua famiglia al completo. Lo ha fatto per una ricorrenza davvero speciale.

Infatti, suo marito Andrea ha festeggiato 44 anni. Da 12 è al fianco della Toffoli e il loro amore non si è mai fermato. La donna ha dunque preparato un bel pasto per festeggiare nel migliore dei modi il coniuge. Assieme a loro i due figli Emma Cecile di 10 anni e Sebastian di 7. Elisa ed Andrea si sono uniti in matrimonio il 5 settembre del 2015 e le nozze si sono celebrate in Friuli, precisamente a Grado, ovvero il paese di origine di lei. Alla cerimonia parteciparono personaggi molto noti.



















Presenziarono infatti nomi di grosso calibro come Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Ligabue. In totale gli invitati al matrimonio furono più di 200. Tornando allo scatto di qualche ora fa, Elisa ha scritto nella didascalia: "Solo per te potevo sventolarmi in faccia vapore di aceto di riso. Ma sono sopravvissuta e abbiamo magnato tanto, pure troppo. Ho riordinato tutto fino ad adesso che è anche passata la mezzanotte, ma tu sai tutto…meglio di me…e Iaia ama Uea e Ura e il cane cosmico Peu. Buon compleanno amore".















Immediata la risposta della sua dolce metà: "L'aceto è la nuova droga, proprio come te". Per quanto riguarda la sua vita professionale, Andrea lavora come musicista e produttore. Quasi 68 mila i mi piace ottenuti dal suo post. La cantante 42enne ha anche potuto leggere alcuni messaggi dei suoi fan; ecco i principali: "Siete una forza insieme!", "Che dolce che sei Eli, auguri al tuo amore", "Tantissimi auguri di buona vita insieme", "Sei speciale come cantante, ma anche come mamma e moglie".









Poco meno di un mese fa Elisa Toffoli aveva annunciato la prematura morte di una sua fan. Luna, questo il nome della ragazza, l’aveva dunque conosciuta sul set del video ‘Bruciare per te’. L’artista ha manifestato tutto il suo sostegno nei confronti dei familiari, che hanno vissuto momenti terribili ed inimmaginabili, che nessuno vorrebbe mai vivere.

