Prima del gossip (poi confermato dalle foto pubblicate dal settimanale Chi) su Gianmaria Antinolfi, per Belen Rodriguez c’è stato Salvatore Angelucci. L’ex tronista di Uomini e Donne, ed ex compagno di Karina Cascella, dalla quale ha avuto la figlia Ginevra, aveva trascorso il weekend con la showgirl argentina e altri amici a Como.

Nonostante la presenza della sua fidanzata Alessandra Gallocchio, il gossip è impazzito visto che Belen e Angelucci si erano solo incrociati qualche volta appena. Poi è arrivato Gianmaria Antinolfi, nuova fiamma ufficiale con il quale la Rodriguez sta trascorrendo le vacanze in barca insieme ad alcuni amici, il figlio Santiago, l’amico Mattia Ferrari e al fratello Jeremias. Ma come mai Angelucci si trovava alla corte di Belen? A svelarlo è Karina Cascella, storica ex di Angelucci. (Continua a leggere dopo la foto)



















Come alcuni hanno ipotizzato, la presenza della coppia è stata del tutto inaspettata e stando a quanto si vedeva nelle stories pubblicate dalla Gallocchio pare che fare da anello di congiunzione sia stato Mattia, amico da tempo di Alessandra e Salvatore. Ma torniamo a Karina, che in queste ore si è finalmente pronunciata su Belen Rodriguez e l’ex compagno. L’opinionista e influencer è stata inondata di domande da parte dei fan, che chiedevano dettagli su quella ‘strana’ amicizia. (Continua a leggere dopo la foto)















Tra Belen e Salvatore c’è una grande amicizia. È stata proprio Karina Cascella a spiegarlo su Instagram: “Salva conosce lei da tanti anni”, ha detto l’influencer. “Ci si frequenta per un po’, poi ci si perde, poi ci si rincontra”, ha spiegato ancora la Cascella facendo riferimento a questo ‘ritorno’ di amicizia che ha fatto esplodere il gossip ma spiegando di non essere particolarmente interessata al loro rapporto: “Io non sto lì a chiedere quando e perché”. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto Belen Rodriguez è stata beccata dai paparazzi del settimana di Alfonso Signorini insieme alla sua nuova fiamma. Bellissimi, rilassati, in barca e super presi l’uno dall’altra. Negli ultimi giorni non si è fatto che parlare dell’identità di Gianmaria Antinolfi, imprenditore del fashion e proprio le foto di Chi hanno confermato il gossip che circolava da qualche giorno.

“Gli avvocati”. Alessia Marcuzzi, dopo il gossip su Stefano De Martino salta fuori un’altra clamorosa indiscrezione