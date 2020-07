“Incinta!”. Cristina Chiabotto, la voce corre veloce. E quello scatto ‘rubato’ svela praticamente tutto: foto

Cristina Chiabotto potrebbe presto fare un importantissimo annuncio. La showgirl e conduttrice televisiva è stata infatti beccata in un modo alquanto sospetto e tutti sono ormai sicuri di una cosa: aspetta un bebè. A paparazzarla è stato il settimanale ‘Oggi’, che ha pubblicato in edicola una foto emblematica che lascerebbe pochi dubbi. L’ex Miss Italia si trova a Portofino per godersi una meravigliosa vacanza sulla riviera ligure. Insieme a lei c’è ovviamente il marito Marco Roscio.

La donna si è unita in matrimonio con l’imprenditore nel settembre scorso e i due adesso potrebbero aver fatto un ulteriore grande passo. Stando allo scatto in questione, pare proprio che Cristina e Marco possano diventare genitori nei prossimi mesi. Bocche cucite da parte della coppia, che chissà se replicherà a questi rumors nelle prossime ore. Il settimanale è inoltre sceso maggiormente nei dettagli, raccontando degli aneddoti che confermerebbero la gravidanza in corso. (Continua dopo la foto)



















‘Oggi’ ha dunque scritto: “Lato A e lato B sono da dieci e lode. Anche se quelle rotondità sembrano nascondere un dolce segreto. A spasso con un’amica, la sera, indossa un abito a fiori drappeggiato in pancia”. Questi indizi farebbero dunque pensare alla dolce attesa della Chiabotto, visto che si nota un pancino sospetto. Non è la prima volta che escano fuori indiscrezioni su una sua presunta gravidanza, ma stavolta le indicazioni vertono tutte nella stessa direzione: Cristina parlerà dunque a breve? Staremo a vedere. (Continua dopo la foto)















Se queste voci trovassero un fondamento, per lei si tratterebbe del primo figlio in assoluto. Ricordiamo che marito e moglie si sono conosciuti soltanto un anno prima delle nozze e che è quindi scoppiato immediatamente il grande amore. La cerimonia si svolse nella Chiesa di Sant’Uberto, nella Reggia di Venaria. Qui avvennero anche i festeggiamenti. Il ricevimento fu spettacolare e vietato ai giornalisti. Si ebbe la presenza di due tavoli imperiali con candelabri e rose bianche. (Continua dopo la foto)









Nell’ultimo periodo ha deciso di condividere un’altra immagine inedita del suo matrimonio, ma perché con lei c’è anche la sua mamma. La presenta al suo esercito di fan così, con uno scatto mamma e figlia di quel giorno tanto importante. Lei, nemmeno a dirlo, è splendida e raggiante in abito da sposa e sorride accanto alla madre, altrettanto emozionata. “Oggi riparto da qui, da uno dei momenti più belli con la mia mamma”, ha scritto.

