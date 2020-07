Belen, tra i commenti della foto in barca spunta quello di mamma Veronica: “Ma che dici?”

Belen Rodriguez è stata beccata dai paparazzi del settimana di Alfonso Signorini insieme alla sua nuova fiamma. Bellissimi, rilassati, in barca e super presi l’uno dall’altra: Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez sono bollenti. Negli ultimi giorni non si è fatto che parlare dell’identità di Gianmaria Antinolfi, imprenditore del fashion. Lo scatto è sconvolgente, soprattutto per chi è abituato a vedere Belen Rodriguez tra le braccia di Stefano De Martino.

Una fotografia che ha fatto balzare sulla sedia chiunque. Abbiamo seguito tutti attentamente gli accadimenti della presunta tresca di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. “C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi” si leggeva qualche giorno fa su Dagospia. Nello stesso articolo era stata anche riportata la nuova liaison tra Belen Rodriguez e un imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi. Cosa poi confermata dalle foto pubblicate da ‘Chi’. Appena è deflagrata la bomba, Stefano De Martino si è affrettato a smentire le voci ed è forse stato troppo impulsivo nelle sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Piccola rettifica, perché tra tutte le cose che sono girate sul web in queste settimane, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che io abbia una storia, abbia avuto non so, una storia con Alessia Marcuzzi. Ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo, che sono due miei grandi amici e ci siamo fratti una grossa risata, nonostante il fastidio di una notizia del genere. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico ed essendo un personaggio pubblico accetto le fake news e le critiche, so che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Quando poi si toccano le famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo, davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi fidanzo, vi faccio sapere. Ve lo giuro”, aveva detto De Martino. Adesso però l’attenzione si sposta nuovamente sulla bellissima argentina, Belen: la showgirl è infatti stata colta in flagrante durante un bacio ricco di passione schioccato a Gianmaria Antinolfi e sui social non ha nascosto la sua felicità. “Que linda que es la vida”, ovvero “Com’è bella la vita” a scritto l’argentina a corredo degli scatti. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Que linda que es la vida Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:24 PDT

Ovviamente gli utenti non hanno potuto fare a meno di commentare le foto. “Se per te è più importante la libertà la prossima volta evita di fidanzarti, sposarti, ecc” si legge. Ma tra i commenti ce c’è uno che non è passato inosservato, quello di Veronica Cozzani, la mamma della showgirl argentina. “Cosa dici? Uno deve essere sempre libero! Se sei sposato o fidanzato, non sei più libero? Mamma mia! La libertà è la cosa più bella! Di cosa parli?”, ha scritto Veronica prendendo le parti della figlia.

