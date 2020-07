Tutti hanno e stanno ammirando il nuovo videoclip di Baby K, con la partecipazione straordinaria di Chiara Ferragni. La canzone ‘Non mi basta più’ sta diventando un vero e proprio tormentone estivo. Ma non tutti hanno apprezzato in particolare la performance fornita dall’influencer, ritenuta inadatta a questo ruolo. Se da una parte ci sono stati complimenti a non finire, dall’altra sono usciti fuori i sempre presenti hater che l’hanno attaccata in maniera molto dura.

Stavolta però la moglie di Fedez non è rimasta in rigoroso silenzio, ma ha risposto epicamente. Probabilmente la contestatrice mai si sarebbe aspettata di trovarsi di fronte una replica del genere. La stessa Chiara ha comunque precisato di non essere assolutamente una cantante ed ha deciso di partecipare con l'artista solo ironicamente. Qualcuno l'ha presa troppo sul serio e le ha sferrato stoccate decisamente poco carine. Vediamo cosa è successo nelle ultime ore.



















In una dichiarazione rilasciata all'agenzia giornalistica Ansa, la Ferragni ha detto: "Io per cantare sono negata". Nonostante questa precisazione, una hater ha postato un commento duro: "Non riuscivo a ca…re, finalmente ci sono riuscita". E, come anticipato precedentemente, non si è fatta attendere la risposta della donna: "Influencer anche dei lassativi". Applausi scroscianti da parte dei suoi innumerevoli ammiratori, che hanno gradito non poco questa sua affermazione.















Qualche giorno fa Chiara ha trovato proprio su TikTok la "gemellina" di Leo: si chiama Nya, un casco di boccoli dorati ed enormi occhi azzurri. Nya pare essere una piccola peste esattamente come Leo.A far conoscere Nya a tutta Italia (e oltre), è stata Chiara Ferragni, proprio tramite un TikTok. La clip è stata montata a regola d'arte: un collage di due video dei bimbi "gemelli", Nya e Leo, messi a confronto. Una somiglianza davvero incredibile, nonostante non sia ovviamente di sangue.









L’imprenditrice digitale è stata taggata dalla mamma di Nya, su un video in cui la bimba canticchiava la canzone ‘Non mi basta più’. Finora i balletti di Chiara spopolavano sopra a tutti, ma con l’arrivo di Nya si può dire che, in combo con Leo, potrebbero rubarle la scena. Cosa che il figlio Leone fa già abitualmente. È stato già scritto ripetute volte, e ribadito anche da qualche utente: “Chiara ha dovuto fare una scelta appena nata, essere l’influencer più famosa al mondo o essere una ballerina, il video lo dimostra”.

