Belen Rodriguez, non solo nel vivo del gossip che riguarda la sua vita sentimentale. La showgirl e conduttrice televisiva non ha dimostrato di avere particolare fortuna in ambito sentimentale. La cronaca rosa non parla che della sua crisi con Stefano De Martino e di un triangolo amoroso che sta destando scompiglio. Tanto meglio buttarsi nel lavoro e fare parlare più della sua bellezza che del suo amore ferito.

Nonostante non siano mesi facili, Belen non smette di sorprendere i suoi fan. Basta una sola foto per fare alzare ancora le temperature, all’inizio di una stagione estiva che ne vedrà di belle. Adesso che con Stefano De Martino la storia sembra essere arrivata al capolinea, meglio provare a fare alzare l’asticella dell’autostima e rimettersi in forma per il futuro. (Continua a leggere dopo la foto).



















Di recente l’argentina si è spostata ad Amalfi, ospite per un breve soggiorno atto a rilassare le tensioni degli ultimi tempi. Beccata proprio con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Ma se c’è già chi parla di flirt, è pur vero che nessuna conferma ha raggiunto le orecchie indiscrete di quanti non attendono che gridare al gossip. Al momento tutto tace, o quasi, perchè il profilo Instagram di Belen è stracolmo di foto dalle pose che tolgono il fiato. (Continua a leggere dopo la foto).















Lo dicevamo all’inizio, l’autostima rappresenta un aspetto importante, soprattutto quando il cuore ne esce ‘sconfitto’. Belen non fa un solo passo indietro e si mette in gioco, lanciando nuove tendenze moda in un outfit da capogiro. Top e gonna con fiori di Tory Burch e il portafoglio cede la bellezza di 2000 euro. Ma per certe cose non si bada a spese. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Feliz! E voi? Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 6 Lug 2020 alle ore 5:19 PDT

Lo stile è delicato e dolce, bohèmien appunto, per una Belen che ha ‘barattato’ la sensualità più immediata con una più sofistica femminilità romantica. Le pose suggeriscono freschezza ma anche molta solitudine. Sorrisi accennati e gambe accavallate, sotto gonne dalle decorazioni floreali e top che ridanno grinta a uno stile che se non saputo indossare potrebbe risultare ‘anonimo’.

