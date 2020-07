Al Bano e Jasmine Carrisi, la voce bomba circola con insistenza. Una notizia che lascia tutti a bocca aperta

Una notizia clamorosa riguarda Al Bano e sua figlia Jasmine. La voce sta circolando con forza in queste ore e, se fosse confermata, aprirebbe scenari decisamente interessanti. A fornire la news il settimanale ‘Oggi’, che ha lanciato una vera e propria bomba. L’artista originario di Cellino San Marco potrebbe tornare a partecipare al Festival di Sanremo. E insieme a lui salirebbe sul palco proprio la figlia. Un nuovo duetto, dopo quello con Romina Power, decisamente suggestivo.

Per il momento stiamo parlando esclusivamente di indiscrezioni, ma si fa sempre più insistente il rumor che vedrebbe al lavoro Carrisi per lanciare definitivamente nel mondo della musica Jasmine. Proprio qualche giorno fa lei ha annunciato l'uscita del suo primo singolo, intitolato 'Ego'. La canzone, lanciata online, ha già ottenuto un successo incredibile. Il testo del brano è stato interamente scritto dalla giovane, mentre musica, video e titolo sono stati messi a punto da una squadra.



















Nella sua rubrica denominata 'Pillole di gossip', il giornalista del settimanale Alberto Dandolo ha dunque affermato: "Gira voce che la ragazza potrebbe approdare al Festival di Sanremo 2021 in coppia con suo padre. Sarà vero?". Al momento non ci sono state uscite pubbliche dai due diretti interessati e c'è attesa per capire se questa voce abbia dei fondamenti. Sarebbe davvero curioso ascoltare padre e figlia cantare insieme, avendo due generi musicali molto diversi.















Nei giorni scorsi, Al Bano si è lasciato andare ad una confessione scioccante: "Sto preparando un funerale, ho preso una bara", ha rivelato il cantante di Cellino San Marco lasciando esterrefatti i conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu. È il funerale del covid. Ho messo la data di nascita e aspetto di mettere la data di morte. Festeggeremo", ha detto quindi il cantante precisando che quello che sta organizzando è il funerale del coronavirus e non il suo. In studio applausi.









Al Bano ha trascorso la sua quarantena nella sua tenuta di Cellino San Marco in Puglia insieme a Loredana Lecciso, ai figli Bido e Jasmine e alla ex moglie Romina Power che viveva in una dependance della tenuta. Proprio durante l’ospitata a ‘La vita in diretta’, il cantante ha parlato della sua quarantena e del concerto post lockdown di stasera, venerdì 3 luglio, al Policlinico di Bari, dedicato agli operatori sanitari in prima linea contro la pandemia.

