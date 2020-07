Lucia Azzolina, via i panni da ministro e sfoggia un bikini da sogno: foto

In questi mesi un duro lavoro è stato indubbiamente svolto anche dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alle prese prima con la chiusura degli istituti scolastici e adesso con la ripresa dell’attività didattica in presenza a partire dal prossimo mese di settembre. Nelle ultime ore la politica è stata però beccata in una veste inedita. Nessuno l’aveva mai vista così. La donna è stata infatti paparazzata, mentre era intenta a godersi un bel riposo e a prendersi il sole su una spiaggia.

Finalmente un po’ di relax per dimenticarsi tutte le polemiche a causa del piano di riapertura delle scuole. Ricordiamo che, dopo la fase acuta dell’emergenza coronavirus, si ripartirà con le lezioni il 14 settembre. Ma torniamo alle foto pubblicate da ‘Diva e Donna’: la 37enne si trova sulle spiagge di Sperlonga, un paese in provincia di Latina. Indossa un meraviglioso bikini di colore blu e lo smalto rosso. Il suo sguardo non è dei più felici, infatti sembra un po’ preoccupata. (Continua dopo la foto)



















Il ministro del governo Conte si riposa su un lettino e poi decide di tuffarsi nelle acque del mare per rinfrescarsi. Al suo fianco non sembra esserci nessuno. Ma si può notare un pranzo pronto ad attenderla, assolutamente dietetico. Infatti, c’è la presenza dell’acqua e una bella insalata. La preoccupazione del suo volto potrebbe essere dipesa dal fatto di aver notato i paparazzi. Avrebbe molto probabilmente preferito avere maggiore privacy prima di fiondarsi nuovamente nel difficile lavoro. (Continua dopo la foto)















Qualche settimana fa, oltre a parlare di Maturità, si era soffermata in generale sulla scuola: “Non potevamo che prevedere un sistema diverso di valutazione. Un principio non ci ha mai lasciato, quello di non lasciare indietro nessuno. Quindi abbiamo deciso di ripartire tutti insieme a settembre, con una valutazione seria. Se uno studente merita quel voto, quel voto gli sarà dato. Ma se sarà sotto la sufficienza penso che abbia tutto il diritto di recuperare l’anno successivo”. (Continua dopo la foto)









Lucia Azzolina aveva concluso: “Resta la possibilità di non ammettere all’anno successivo, ma in casi molti circoscritti, non relativi al Coronavirus. Per esempio quando c’è una mancata frequenza nel primo periodo didattico, con l’unanimità del consiglio di classe. La seconda possibilità è quando ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi”.

