Da diversi giorni circolano con insistenza le voci di un presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. La notizia è stata ampiamente smentita praticamente da tutti, ma ha creato non pochi problemi e fastidi. L’ultimo in ordine di tempo a reagire è il marito della conduttrice televisiva, Paolo Calabresi. A rivelare la sua reazione è stato il settimanale ‘Oggi’, nel numero in edicola il 9 luglio, che una volta appresa la notizia avrebbe letteralmente perso le staffe. Una vera e propria furia.

La sorella dell'uomo avrebbe definitivamente troncato ogni rapporto con la Marcuzzi, nonostante le due avessero costruito un legame davvero importante. Anche se non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte della coppia, una cosa appare ormai sicura al 100%: il matrimonio tra Alessia e il produttore è agli sgoccioli e difficilmente potranno ritornare insieme come una volta. La donna è attualmente in vacanza sulla costiera amalfitana, senza la presenza del coniuge.



















Una ragazza vicinissima a Stefano ha riferito: "Belen è una controllatrice seriale di cellulari e può aver intercettato e interpretato male qualche messaggio con cuoricini tra Stefano e Alessia, ma non credo siano andati oltre questo". Un'altra persona ha pure respinto ogni rumor riguardante un'eventuale relazione sentimentale tra la Marcuzzi e il presentatore di 'Made in Sud'. Le dichiarazioni di quest'altra fonte, che conosce entrambi, non lasciano spazio ad equivoci.















Questo quanto affermato al settimanale di gossip: "Ho sentito sia Alessia sia Stefano e mi hanno detto che è una bufala. E non avrebbero motivo di mentirmi. La crisi tra la Marcuzzi e il marito è innegabile e non recente, ma questo gossip rischia paradossalmente di avvicinarli. Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati". La vita di Calabresi sarebbe tutt'altro che felice nell'ultimo periodo. Deve infatti fare i conti con numerosi sfottò.









Gli amici del marito della presentatrice tv lo stanno infatti prendendo in giro, dicendogli di avere le corna. Recentemente Belen Rodriguez ha stoppato ogni voce, smentendo un rapporto intimo tra Stefano e Alessia. Lo stesso De Martino ha precisato di avere esclusivamente un legame di forte amicizia. La Marcuzzi resta invece in rigoroso silenzio. Chissà se prima o poi prenderà una posizione ufficiale sull’intricata vicenda.

