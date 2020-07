Era un po’ di tempo che non si sentiva più parlare di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, indubbiamente una delle coppie più belle e solide di Uomini e Donne. Poi, negli ultimi giorni e a sorpresa, la notizia della fine della loro relazione. A quattro anni dalle nozze la coppia nata sotto le telecamere di Canale 5 è scoppiata, lasciando tutti senza parole.

La rottura è ufficiale, ma ad oggi restano ancora ignoti i motivi che hanno portato all’addio. Cristian e Tara si sono infatti limitati ad annunciare la fine del loro rapporto per rispetto dei follower che li hanno sempre seguiti. Ma ora ecco una ex protagonista di UeD e di Temptation Island “tuffarsi a bomba” su questa notizia che ha lasciato certamente l’amaro in bocca tra i fan dell’ormai ex coppia. (Continua dopo la foto)























Ha rotto il silenzio a mezzo social una ex di Cristian Galella che è molto nota al pubblico di Maria De Filippi. Si tratta di Cristina Incorvaia, conosciuta per le sue avventure al Trono Over e per la partecipazione a Temptation Island 2019 con David Scarantino. Beh, Cristian e Cristina hanno avuto una relazione tanti anni fa, prima dell’incontro tra l’ex tronista e la sua ex corteggiatrice oggi ex moglie Tara. (Continua dopo la foto)















Su Instagram Cristina Incorvaia ha svelato la liaison, finita anni fa, con Gallella. E ha confidato che, conoscendo bene l’ex tronista, sapeva che il matrimonio con Tara non sarebbe durato a lungo. “Non li ho mai visti benissimo come coppia. Conoscendolo un po’, intendo a livello di gusti e affinità mentale. Chiaramente sono passati degli anni, si cambia, ma non li ho mai visti così solidi. Gli auguro tutto il bene del mondo, per me lui è stato importante”, ha detto la 37enne. (Continua dopo le foto)











Tra una confidenza e un’altra, Cristina ha parlato anche di Giovanna Abate e Sammy Hassan, l’ultima coppia nata alla corte di Maria De Filippi ma già finita a quanto pare. La Incorvaia ha conosciuto Sammy a Temptation Island 2019, dove lei partecipava con l’ex fidanzato David Scarantino mentre lui era uno dei tentatori. Un anno dopo i due sono rimasti amici e la Incorvaia ha definito troppo frettolosa la scelta di Giovanna ma ha anche ammesso che spera che i due possano risolvere i loro problemi.

