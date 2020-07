“Ma che ha fatto al seno?!”. Michelle Hunziker, dubbi seri sul décolleté: il costume non ce la fa

Michelle Hunziker è bellissima, tonica e sempre sorridente. Abbiamo seguito le sue ultime avventure in Romagna, dove tra uno scivolo all’Aquafan di Riccione e una piada in centro a Rimini, ci ha portati con lei nella spensieratezza. Ci siamo sempre accorti di quanto il suo fisico non mostri alcun cedimento proprio dell’età, anzi, Michelle sembra proprio aver scoperto la ricetta segreta dell’eterna giovinezza. Un fiore all’occhiello della biondissima svizzera è che la sua sia una bellezza tutta al naturale… però, c’è un però.

Il suo fisico e tonico, senza un filo di grasso e fa invidia a chiunque, maschi e femmine, la natura con lei è stata generosa, qualcosa però sembrerebbe aver subito una modifica. Il fatto che per lei la prova costume non abbia mai rappresentato un problema, è dovuto alle sue forme perfettamente definite: gambe lunghe e sportive e un seno da quindicenne. Il settimanale “Nuovo” ha colto appieno tutte le sfumature di bellezza e simpatia di Michelle Hunziker, proponendo degli scatti di lei al mare. Un articolo, quello su “Nuovo” in cui viene illustrata la sua giornata di Michelle al mare con parte della famiglia: il marito Tommaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste e non solo. (Continua dopo le foto)





































La bella famigliola non ha potuto fare a meno di portare con sé anche i cagnolini, compreso il nuovo arrivato Odino. In uno degli scatti pubblicati da “Nuovo” si nota un particolare che per la conduttrice sembrerebbe proprio ‘nuovo’ di zecca. Michelle sguazza spensieratamente in acqua con la figlia e mentre cerca di aiutarla a salire su una mini tavola da surf accade il miracolo! Proprio in quell’istante il costume decide di volontà propria di mettere in evidenza il suo bellissimo seno e, prima che la conduttrice possa rendersene conto e sistemarlo, ecco che la foto è già stata scattata. Ma dura un attimo, poiché Michelle con un agile gesto rimette tutto al proprio posto. Questo scatto instilla un dubbio in tutti noi: Michelle Hunziker si è rifatta il seno? Così come suggerito dal settimanale “Nuovo”, il seno mostratosi per un attimo è sembrato essere particolarmente tonico e stranamente ‘gonfio’. (Continua dopo le foto)









A noi, che da sempre siamo abituati a vedere una Michelle al naturale ammirandone la bellezza proprio per quest’ultimo motivo, questa fotografia lascia a bocca aperta. L’incredulità, dunque, si fa largo fra noi tutti. Proprio perché potrebbe essere frutto di un’impressione, al settimanale “Nuovo” hanno deciso di vederci chiaro, richiedendo il parere di un esperto, anzi, dell’esperto: Giacomo Urtis. Il plastico dei Vip ha così chiarito: “Vedo un seno sicuramente migliorato. Era molto bello prima e lo è rimasto anche dopo. Nonostante diverse gravidanze, non si intravedono smagliature o anomalie tipiche di chi ha partorito. Mi sembra una taglia adatta ala sua corporatura. La forma tondeggiante le conferisce un aspetto naturale. Darei un bel 9 in pagella”.

“Ho perso quattro figli”. Il dolore insuperabile dell’attrice raccontato in tv