“Ci siamo!”. La figlia super vip è ‘incintissima’: presto il conduttore sarà di nuovo nonno

“Nonno bis, ci siamo”. Così, con la foto del pancione agli sgoccioli e in primo piano il suo solito pollicione il conduttore e volto della tv fa sapere sul suo profilo Instagram che presto ci sarà un nuovo arrivo in famiglia. La figlia è di nuovo incinta. Per la ragazza, classe 1995, si tratta infatti del secondo figlio dopo aver avuto il piccolo Marlo due anni fa.

La futura mamma bis è Natalia Junior, la figlia di Giorgio Mastrota (56 anni) e Natalia Estrada (47). E a quanto fa intendere sui social il conduttore di televendite più famoso di tutti la gravidanza della sua bambina è agli sgoccioli. Natalia Junior, che è fidanzata con lo scalatore e guida alpina anglo-spagnolo Daniel, di recente si è infatti recata a Milano per l'ultima ecografia e il parto è dunque previsto prima della fine dell'estate.























Giorgio Mastrota era diventato nonno per la prima volta pochi mesi dopo aver conosciuto il suo quarto figlio, Leonardo, avuto dall'attuale compagna e futura moglie, l'esperta di sport invernali Floribeth Gutierrez. La coppia ha anche un'altra figlia, Matilde, 7 anni, e oltre che di Natalia Junior Mastrota è pure padre di Federico, 19enne nato dalla liaison con l'indossatrice brasiliana Carolina Barbosa.















Giorgio Mastrota e Flo dovevano sposarsi quest'anno ma, a causa dell'emergenza sanitaria, il matrimonio è stato rimandato. Tra poco però ci sarà un altro lieto evento: la nascita del suo secondo nipotino. O nipotina, perché non è dato da sapere il sesso del bebè che aspetta Natalia Junior. Quest'ultima ha scelto di non seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo.









Visualizza questo post su Instagram #pollicione nonno bis😜 ci siamo Un post condiviso da pollicione (@giorgiomastrota) in data: 7 Lug 2020 alle ore 10:10 PDT



Da diversi anni Natalia pratica infatti sci alpinismo a livello agonistico e con il compagno Daniel e il figlio Marlo vive tra le montagne, a Chamonix. La nascita di Marlo ha fatto sì che i neo nonni Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ritrovassero una bella intesa. “Non andiamo fuori a cena insieme, ma ci sentiamo spesso. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi“, ha confidato il presentatore che nell’ultimo periodo ha deciso di lasciare Milano per trasferirsi nella più tranquilla Bormio.

