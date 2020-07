“Cosa penso di Alessia Marcuzzi”. Belen, finalmente la verità: “Ora vedremo come muoverci”

Belen smentisce il tradimento: “Con Alessia Marcuzzi stima reciproca. Non è mai successo niente, tutte caz***”. A poche ore dalle ultime indiscrezioni sul presunto flirt tra la conduttrice delle Iene e Stefano De Martino, arrriva a sorpresa la smentita di Belen. In una story su Instagram, la showgirl argentina smentisce il tradimento e difende a spada tratta Alessia Marcuzzi. Ecco le sue parole: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni”.

"Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca. Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere". E conclude: "Decideremo insieme come muoverci, perché trovo di cattivo gusto leggere le cazz*** che ho letto in questi giorni". Intanto, in una nota l'ufficio stampa di Stefano De Martino fa sapere che il ballerino e la conduttrice delle Iene sono vittime di una fake news: "Li hanno giustiziati senza prove".























Nelle ultime storie su Instagram Alessia Marcuzzi fa vedere di essere in costiera Amalfitana a due passi da Napoli, dove c'è proprio Stefano De Martino, mentre Belen si rilassa a pochi chilometri di distanza a Capri. La bella Alessia poi si fa ritrarre in un post solitario e un po' malinconico in costiera davanti alla luna piena.















Un post che ha fatto il pieno di like e commenti: tanti i fan che chiedono cosa sta succedendo con De Martino, ma lei non si lascia sfuggire nulla. La crisi tra Belen e Stefano De Martino si tinge di giallo con il finto flirt tra il conduttore e Alessia Marcuzzi: tra una smentita e una reazione, qual è la verità.











La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino a colpi di fake news e frecciatine velenose. L’ultimo gossip è su una presunta relazione tra il conduttore di Made in Sud e Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino ha smentito il flirt con la Marcuzzi dicendo che “Qualcuno ha scritto che io avrei avuto un flirt con la conduttrice…Ho appena parlato al telefono con lei e il marito…”.

