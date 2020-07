“Amore”. Fabrizio Corona esce allo scoperto. Non lo aveva mai detto, ora è arrivato il momento

Non sembra vero che sia stato proprio Fabrizio Corona a parlarne. Un post reso pubblico sul proprio profilo Instagram, che arriva del tutto inaspettato. L’ex re dei paparazzi sembra essersi concesso il giusto tempo per riflettere su alcuni decisivi aspetti che possono riguardare la vita di un uomo che, all’età di 46 anni, ne ha già passate tante.

È proprio lì, in bella vista. Occorre solo cercare e trovare il profilo Instagram dell'ex re dei paparazzi, aprire il post e riflettere insieme a lui. Fabrizio Corona osa con un messaggio molto profondo. Poche parole, anzi, quasi nessuna, perché il post condiviso con i numerosissimi fan parla da solo. Colori forti, e una sola parola che riesce a trasmettere il senso di tante cose.























Vita passata che incrocia il presente, Fabrizio Corona non finisce di stupire. Un'immagine metaforica e altamente comunicativa, con cui Corona ha voluto rendere noto uno stato d'animo, ma anche una forma sottile di gratitudine, nonostante non siano sempre stati tempi molto facili. Né per lui né per chi ama, come il suo Carlos, nato dall'amore con la splendida Nina Moric e mai privato della presenza di entrambi.















Con la scritta 'Amore' illuminata con dei led a cui forse Fabrizio Corona deve tutto. Lo ha salvato, l'amore del figlio ormai diciottenne e dell'ex moglie, Nina Moric, anche quando tutto sembrava volersi oscurare. Lo ha salvato l'amore, forse è vero, lo stesso che Fabrizio Corona ha troppe volte evitato di comunicare. Prova ne è il personaggio che ha saputo costruire intorno alla propria immagine, che adesso, a 46 anni, trova il suo momento per riscattarsi agli occhi di tutti.









Visualizza questo post su Instagram VOGLIO SOLO AMORE. @just4brand Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 8 Lug 2020 alle ore 4:22 PDT

Da lui non si poteva aspettare certamente così tanta profondità, ma con la foto e la didascalia “Voglio solo Amore”, Fabrizio Corona riprende in parte quanto è stato scritto per presentare il suo prodotto editoriale: “Sentirete molto presto parlare di me e non perché sono tornato in galera, ma perché ho imparato come sconfiggerli”. E aggiunge: “E poi devo viaggiare il mondo con il mio Carlos e inventare un altro paese o un altro mondo perché questo mi sta stretto”. E conclude: “Io sono Corona, ci sono riuscito e oggi vivo circondato da persone vere da difendere e proteggere”.