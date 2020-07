Terza figlia in arrivo: gioia alle stelle per la splendida coppia vip. L’annuncio arriva così, stretti stretti al pancione

Edin Dzeko e la moglie Amra riescono a fare salire l’asticella del successo. Forse professionalmente si può fare di più, ma per quanto riguarda la vita sentimentale delll’attaccante giallorosso di certo non si può dire che vada male. La famiglia della maglia numero nove della Roma è pronta ad allargarsi, ma nel frattempo meglio intrattenere i fan e non tralasciare le lieti sorprese.

A firma del noto fotografo Vincenzo Valente, Edin Dzeko e la moglie Amra appaiono sempre più belli. In attesa della loro terza figlia, la coppia appare in uno scatto che per molti tifosi e sostenitori potrebbe diventare indimenticabile. Lui, scultoreo, a petto nudo. Lei veste un body nero e non rinuncia alla sensualità, mettendo in primo piano il pancione. (Continua a leggere dopo la foto).























D’altronde mamma Amra ha raggiunto il settimo mese di gravidanza e a settembre la baby di casa Dzeko farà capolino nella vita della ‘squadra’, dando sicuramente filo da torcere tra poppate e ore piccole. La coppia, ricordiamolo, ha già due bambini, Una di 4 anni e Dani di 2 anni e mezzo. Al quadretto familiare si aggiunge anche Sofia, di 16 anni, nata da Amra e Vladimir Vićentijević. (Continua a leggere dopo la foto).















Un matrimonio nella vita della splendida bosniaca durato dal 2001 al 2007. Ma una volta concluso, il cuore di Amra è stato rapito da Edin Dzeko, conosciuto nel 2011 e sposato nel 2013. Un amore che può definirsi a prima vista e che ad oggi continua a promettere per il meglio. Ormai i profili Instagram di entrambi prefigurano tutta la bellezza di un album di famiglia. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Tutto ha avuto inizio da quando è stata condivisa la foto dell’ecografia, con la quale si dava a tutti il lieto annuncio della gravidanza: “La nostra famiglia si sta allargando! A settembre arriverà un’altra femminuccia però non vi preoccupate uomini della casa- anche se sarete in netta minoranza, vi ameremo e coccoleremo ancora di più”.

“Beccato!”. Ignazio Boschetto de Il Volo, con la nota conduttrice tv. Il gossip esplode