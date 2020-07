“Per onestà”. Massimo Boldi, il colpo di scena con la ‘baby fidanzata’ Irene. Cosa è successo

Massimo Boldi, la notizia della rottura con Irene Fornaciari corre veloce e spiazza tutti. Ospiti nel salotto di Mara Venier, la coppia aveva di recente accennato alla possibilità di convolare a nozze. Eppure, pare che sia stata una decisione del noto comico, ormai 74enne, quella di lasciare la sua Irene. La motivazione è stata resa nota al settimanale Oggi per bocca di Boldi in persona.

Durante il periodo di lockdown, la coppia ha vissuto a distanza. Lo avevamo appreso da Massimo Boldi quando ha affermato tutto durante un’intervista rilasciata su Libero Quotidiano: “Ho 74 anni, anche se ne dimostro sessanta, sto bene e trom**. Un mese fa, anzi di più, abbiamo fatto l’ultimo weekend insieme e le ho detto: ‘Non ci vedremo più, sento l’odore di imbroglio’. Meno male ci sono i telefoni”. (Continua a leggere dopo la foto).























Una storia che sembrava essere pronta al faidico ‘si’, queste le intenzioni emerse al cospetto di Mara Venier nello studio di Domenica In. Ma quel ricordo torna ancora a bussare forte alla porta. Massimo Boldi non riesce ancora a dimenticare la moglie Marisa scomparsa anni fa, ragione che ha spinto l’attore a scegliere di lasciare Irene. (Continua a leggere dopo la foto).















Eppure avevano persino comperato insieme una casa a Lucca e tutto sembrava essere pronto per proseguire la relazione l’uno al fianco dell’altra. Un principio di “onestà”, così lo ha definito Boldi, se avesse deciso di continuare quella storia “sarebbe stato infinitamente egoista”. Massimo afferma: “E ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà”. (Continua a leggere dopo le foto).









Marisa continua a vivere non solo nei ricordi del comico, ma anche ogni qualvolta il suo sguardo incontra quello delle figlie: “Un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia”. Irene avrebbe compreso, al punto da fare assicurare dallo stesso Boldi che i rapporti l’ex fidanzata sono ottimali. Si dice pronto a rimanerle vicino, se dovesse aver bisogno, ma non come tutti avrebbero sperato.

