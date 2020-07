Miriam Leone è sempre stata molto attenta alla propria privacy e così sui social non è trapelato nulla, neanche il fatto che si fosse fidanzata. Proprio così, l’attrice ha ritrovato l’amore e anche se già aveva confermato la relazione, di Paolo Cerullo non c’era nessuna traccia, almeno fino a ora.

Un mese fa il settimanale Chi aveva lanciato la notizia sulle imminenti nozze, ma l'attrice ed ex Miss Italia 2008 aveva prontamente smentito, confermando però l'esistenza di un uomo nella sua vita. "Miriam Leone, sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo. C'è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve", scriveva a maggio il settimanale di gossip.























"L'ho letto e ho smentito. – aveva risposto immediatamente l'attrice – E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c'è".















Del suo passato sentimentale si è molto discusso. Prima il tastierista del Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta. La loro storia è durata quattro anni. Dopo la fine della lunga relazione con Boosta dei Subsonica, nel 2014, l'attrice non ha più avuto ufficialmente relazioni, eccezion fatta per un paparazzato flirt con il collega e modello Matteo Martari. In occasione del loro primo bacio, ci pensò sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini a immortalare tutto. Ma chi è il fortunato?









Si tratta di Paolo Carullo, imprenditore di grande successo con la passione per la musica. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi in barca. La coppia ha infatti deciso di trascorrere qualche momento di relax nell’Hotel Tremezzo, a Bellagio, sul lago di Como.

