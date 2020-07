Gianmaria Antinolfi? Il nuovo amore di Belen Rodriguez, ma prima… Chi è la sua ex fidanzata (famosa)

Il nome più chiacchierato degli ultimi giorni è il suo. Nel caso in cui vi steste chiedendo “ma suo di chi??” allora è accertato, vivete in un’altra galassia. Parliamo di Gianmaria Antinolfi, il giovane imprenditore del fashion beccato in barca a sbaciucchiarsi Belen Rodriguez. Proprio il tipo che fino a poche ore fa sembrava essere definito soltanto un amico e che, indovina, indovinello… non lo è per niente, parola di Belen!

Gianmaria Antinolfi è un giovane imprenditore partenopeo che pare proprio aver spazzato via, con una sola zampata, lo storico Stefano De Martino dal corazon di Belen Rodriguez. Ha 34 anni compiuti la scorsa settimana che ha festeggiato in barca con la nostra Belen. Ieri poi è scattata l'apocalisse, quando il mitico Alfonso Signorini ha deciso di far uscire il suo Chi con la copertina letteralmente tappezzata dalla Rodriguez e De Martino. Ma in primis l'amata-odiata showgirl argentina, catturata a baciare il suo nuovo amore estivo (?). Un bacio bollente e che non ha lasciato spazio all'immaginazione di nessuno, nemmeno quella di Stefano, che ne frattempo si è consolato con un'altra fiammella.





































Galeotte furono le imbarcazioni. Adesso ci chiediamo tutti come finirà, quest'avventura dal sapore di salsedine: una tresca e basta o… amore con un sequel fatto di foglie che cadono, sciarpe e guanti? Insomma, Belen e Gianmaria, riusciranno a superare illesi la stagione estiva? Ancora presto per saperlo. Nel frattempo però potremmo approfondire la conoscenza del fortunello Antinolfi, ma non giriamoci intorno, tanto quel che vogliamo sapere è palese: chi sono le sue ex? Gianmaria Antinolfi è il nuovo flirt di Belen Rodriguez, e su questo abbiamo già speso parecchie parole, quel che ancora non abbiamo svelato è la sua vita amorosa ante Belen. Prima di lei, ha avuto un flirt con Dayane Mello, e Dagospia ha corredato tutto con uno scatto.









Appena poche settimane prima della Rodriguez, Antinolfi è stato avvistato in compagnia della bellissima showgirl. Dayane Mello è brasiliana, partecipante de L’Isola dei famosi e di Pechino Express, ed è una modella. In passato ha avuto una storia con Stefano Sala, con il quale ha una bambina, Sofia ed è stata legata anche a Stefano Bettarini. Nonostante la Mello e Gianmaria Antinolfi passeggiassero alla luce del sole, il flirt tra loro, deduciamo sia stato solo en passant, visto e considerato che lui sembra essere già passato ad altro. Come proseguirà, adesso, la frequentazione tra Belen e Gianmaria? Belen e Gianmaria, riusciranno a superare illesi la stagione estiva? La domanda rimane sempre la stessa.

