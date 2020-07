“Benvenuto”. Caterina Balivo, il nuovo arrivo in famiglia è una vera gioia, anche per i suoi fan

Le vacanze di Caterina Balivo sono ormai iniziate da molto e non ha nemmeno tutta questa fretta di interromperle, visto che ‘Vieni da me’ è andato in pensione e la conduttrice ha deciso di dedicarsi alla famiglia in attesa dunque di nuovi progetti televisivi. Si trova con la sua famiglia nella sua casa al mare e dal suo account Instagram tiene informati i fan sulla sua vita privata.

Pochi giorni fa, insieme a sua figlia Cora, la conduttrice ha realizzato un gelato nei giorni scorsi e ha pubblicato delle immagini sul suo profilo Instagram dove ha mostrato a tutti i suoi fan un piatto tipico della regione Campania, la sua terra di origine. Ha infatti preparato i cosiddetti spaghetti alla Nerano, decisamente molto deliziosi. Non si è ancora recata nella sua amatissima Capri, ma si è voluta sentire vicina all'ambiente partenopeo proponendo questo piatto locale.























In queste ore la conduttrice napoletana ha reso partecipi i fan di un nuovo arrivo in famiglia. Si tratta del piccolo Ermes, un gattino regalato d ai figli Guido Alberto e Cora. La conduttrice ha condiviso su Instagram uno scatto del nuovo membro della famiglia e ha commentato: "Benvenuto Ermes, messaggero di tenerezza". La Balivo ha risposto ai vari commenti affermando di essersi già innamorata del gattino, e che la scelta del cucciolo è stata dettata da un "compromesso tra fratelli".















"Che bel micetto, i tuoi figli saranno felicissimi", "Volevano il cane e hai preso il gatto? Bello comunque!", "Dolcezza infinita" sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto allo scatto di Ermes pubblicato sull'account Instagram della conduttrice napoletana. E tra i commenti è spuntato anche quello della sorella Sarah Balivo, che ha scritto: "Bellissimo! Nonna Rosaria non vede l'ora di conoscerlo!".









Il futuro di Caterina Balivo – Gli ultimi rumors volevano la 40enne campana corteggiata da Sky e da La7. Si è parlato di un possibile ‘prolungamento’ televisivo del format My Next Book (a mettere la pulce nell’orecchio il magazine Oggi), format sperimentato su Instagram assieme al marito Guido Maria Brera durante la quarantena. “Dopo aver effettuato un semplice ma ufficiale fact checking, possiamo affermare che si tratta di una fake news”. Così Bubino Blog sulla voce in questione.

