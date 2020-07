Fino a qualche settimana fa Lorella Cuccarini era in tv ogni giorno. Da settembre scorso ha infatti condotto La Vita in diretta con Alberto Matano. I due non si sono fermati nemmeno nei mesi più difficili dell’emergenza sanitaria e il pubblico li ha premiati con ottimi ascolti. Ma nonostante i rumor, pochi non sono rimasti spiazzati quando, a poche ore dall’ultima puntata della stagione, Lorella ha scritto una lettera ‘esplosiva’.

L’addio al programma della ‘più amata dagli italiani’ è infatti stato chiacchieratissimo per via di quelle frasi che sembravano proprio rivolte all’ormai ex collega, Alberto Matano. Lui, dal canto suo, non ha mai proferito parola sull’argomento. Ritroveremo Matano il prossimo anno in quello studio e non la Cuccarini, del cui futuro in tv si sa poco. (Continua dopo la foto)























Ma i sui ammiratori possono comunque seguirla giornalmente sui social. Su Instagram infatti Lorella Cuccarini è attivissima e in uno degli ultimi scatti ha celebrato l’inizio dell’estate. Ma non da sola: nello scatto c’è anche sua figlia Chiara, che ha sconvolto tutti per l’incredibile somiglianza con la conduttrice e showgirl. Per la cronaca Lorella è sposata con Silvio Capitta dal 20011 e hanno 4 figli bellissimi. (Continua dopo la foto)















Sara, classe 1994, è la primogenita. Poi nel 1996 è arrivato Giovanni e infine nel 2000 la famiglia si è allargata ulteriormente con due gemelli, Chiara e Giorgio. E proprio Chiara è la protagonista dello scatto che ha lasciato i fan della Cuccarini senza parole. “È o non è una fotografa promettente @chiara_capitta? L’estate è ufficialmente iniziata”, la didascalia della foto mamma e figlia. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram È o non è una fotografa promettente @chiara_capitta? L’estate è ufficialmente iniziata☀️ Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini) in data: 1 Lug 2020 alle ore 9:31 PDT



Chiara è talmente identica alla madre che molti sotto al post hanno sottolineato la loro incredibile somiglianza. C’è anche chi ha chiesto se fosse sua figlia o un fotomontaggio… In effetti nel 1985 Lorella era praticamente identica alla figlia Chiara, che gioca a calcio nella Roma. In generale comunque i fan della Cuccarini hanno apprezzato e non poco lo scatto. Anche per la bellezza di entrambe: “Siete meravigliose nella vostra semplicità”, ha scritto qualcuno.

