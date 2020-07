“Jasmine e basta”. La figlia di Al Bano rinuncia al cognome ‘Carrisi’. Ecco perché

Da qualche giorno Jasmine Carrisi ha lanciato il suo primo singolo. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, fresca di maturità, ha deciso di seguire le orme del suo famoso papà e intrapreso la carriera di cantante. ‘Ego’, questo il titolo del singolo di Jasmine, è un brano rap, pubblicato su YouTube e Spotify che sta già avendo successo.

“In realtà l’ho incisa per gioco, poi è piaciuta a tutti, dai miei amici alla mia famiglia e ho deciso di farla uscire. Nella canzone parlo di me. Ego sono io. Ho scritto il testo, le musiche sono di Alterisio Paoletti, un grandissimo musicista, ne sono onoratissima”, ha raccontato la 19enne al settimanale Oggi. Presto arriverà anche il videoclip di ‘Ego’, che “è stato interamente girato a Cellino San Marco”, ha aggiunto la Carrisi nell’intervista. (Continua dopo la foto)























Cosa ne pensano mamma Loredana e soprattutto papà Al Bano di questo suo brano? “Erano entusiasti e sono stati loro a convincermi a pubblicarlo. Io lo avevo scritto e cantato per me”. Tutta la famiglia ha apprezzato, anche il suo fidanzato a cui “è piaciuta tantissimo”. Ma c’è una curiosità legata al nome d’arte scelto da Jasmine per questo suo debutto nel mondo della musica. (Continua dopo la foto)















Ha deciso di farsi chiamare solo Jasmine, rinunciando quindi al cognome Carrisi. Quella di toglierlo è stata una scelta studiata e soprattutto suggerita dal Leone di Cellino San Marco. E poi lei non vuole avere successo perché figlia di Al Bano, ma solo grazie alla sua bravura: “Mi presento come Jasmine e basta, non c’è il cognome Carrisi. Anche papà mi aveva consigliato di non puntare sul cognome”, ha confidato a Gente. (Continua dopo le foto)











Certamente il genere musicale scelto da Jasmine è totalmente differente da quello di suo padre. Ma nonostante non appartenga al suo mondo, il compagno di Loredana Lecciso si è detto soddisfatto del suo lavoro. “Mio padre dice che certi messaggi legati a droga e alcol non gli piacciono assolutamente”, ha rivelato ancora a Gente ma anche: “Lui viene da un altro mondo musicale, ma mi ha detto di investire tempo e forze in questo progetto se davvero ci credo”.

“Mi ha salvata”. Asia Argento, la confessione a cuore aperto: “Stavo per perdere casa, tutto”