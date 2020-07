Federica Panicucci, stano ma vero. Le polemiche social prendono di mira persino lei. La conduttrice, solitamente molto amata per bellezza e simpatia, questa volta riceve la ‘botta’. La faccenda riguarda la sua vita privata, e in particolare la relazione con il suo Marco Bacini. La coppia, sempre molto affiata e complice, diventa il bersaglio di alcuni utenti. Scopriamo cosa è accaduto.

Alcuni utenti non sono andati troppo per il sottile. Ma ancora una volta hanno incontrato la prontezza del fidanzato di Federica Panicucci, che come sempre scende in campo in difesa della sua dama. Il polverone viene sollevato per questioni di età. La conduttrice ha 52 anni, mentre il fidanzato 45. Incredibile ma vero, la coppia viene colpita proprio su questo aspetto. (Continua a leggere dopo la foto).























L’espressione usata da un utente viene sfrecciata e ferisce: “Come nonna e nipote”. Forse il tentativo da parte di alcuni hater di disturbare l’armonia tra i due. Lo scatto in questione ritrae i fidanzati in un momento di totale serenità. I loro sono sorrisi sinceri e ricchi di complicità, evidentemente, per alcuni andavano rabbuiati. Ma gli hater riescono nell’ardua impresa? (Continua a leggere dopo la foto).















Purtroppo l’invidia è una lingua difficile da placare e un utente sottolinea: “Lei è la nonna che porta il gelato?”. Marco Bacini, sempre pronto a difendere la sua dolce metà, non si trattiene e risponde a tono: ” “Caro andrea so che il suo sport preferito è il trolling, ma si sforzi di essere meno banale”. Ma non finisce qui, perché Marco risponde anche a un secondo attacco. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









“Deve aver passato proprio una domenica infelice per aver partorito un commento così inutile. L’hanno abbandonata in montagna (ho visto che è un climber)?”. Il caratterino di Marco lo conoscono in molti. Infatti un utente era già pronto all’inevitabile: “Chi come me non vede l’ora di leggere le risposte che Marco ha in serbo per gli hater?”. E le aspettative non sembrano essere state deluse.

“Che botta!”. Belen Rodriguez, un altro colpo durissimo: stavolta sarà tosta da digerire. Cosa è successo