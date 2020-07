Belén Rodriguez e Stefano De Martino, lontani sotto ogni punto di vista. Li abbiamo visti insieme alla guida del timone dell’ edizione 2019 del Festival di Castrocaro, ma non è questo l’anno giusto per replicare lo spettacolo. Si dividono anche per quanto riguarda la programmazione sul piccolo schermo. Strade del tutto differenti le loro, che sicuramente porteranno ad altri colpi di scena e cambiamenti di rotta.

A lanciare l'indiscrezione il sito Dagospia, che mette nero su bianco come stanno le cose. Stefano De Martino sarà il solo a guidare il timone del Festival attesissimo, che andrà in onda il 27 agosto. Sembra essere un ricordo molto lontano quello che ha riguardato i due ex coniugi e il loro debutto in coppia sul piccolo schermo. Un evento unico, quello del Festival di Castrocaro 2019, quando i due hanno danzato tra sguardi felici ed emozioni vive.























Quello non fu un semplice tango, ma anche la prova del nove per la coppia, che faceva così il suo ingresso come i De Martinez. Sensuali e complici, i due sono stati oggetto di complimenti ma anche di critiche, da parte di chi ha ritenuto la conduzione non a ritmo del programma. Ma il tempo della rivalsa arriva sempre, non per entrambi al momento.















Ormai Stefano De Martino continua la sua scalata verso il successo, primeggiando tra i volti più richiesti dal pubblico italiano. Un successo che si tiene alla larga dalla vita privata, decisamente segnata, di recente, da dinamiche che tolgono ore di sonno e serenità. Eppure il lavoro sembra essere l'unico luogo in cui Stefano riesce ancora a sentirsi a casa.









Ma il cuore sembra aver preso un pausa dal sentimento. Tanti i pettegolezzi che lo riguardano, dalle lusinghe da parte della ballerina del suo Made in Sud, al flirt con Alessia Marcuzzi, passando ovviamente per Emma Scalondro, la bionda che in poche ore aveva già fatto discutere tutti. Lavoro e il piccolo Santiago, nella vita di Stefano non sembra esserci spazio per altro.

