“È rimasto sotto choc”. Anna Tatangelo vuota il sacco: “Sono arrivata e gli ho detto di farmelo”

Anna Tatangelo, nuova vita ma anche nuovo look. Sempre splendida ma con un tocco diverso, la cantante di Sora ha lasciato senza parole. Bionda e bellissima, la vita della Tatangelo chiamava a fare anche questo genere di cambiamento. Ma è stato un colpo di testa o le è stato suggerito dal parrucchiere di fiducia? La 33enne racconta come sono andate le cose.

Quante volte è capitato anche a voi di voler stravolgere il vostro look? Un amore finito, un lavoro che non piace, sempre la stessa immagine allo specchio. Arriva sempre un momento nella vita di una donna in cui agli occhi sembra quasi necessario dare un’immagine diversa. Anna Tatangelo ha raccontato come sono andate le cose quando ha scelto di diventare bionda. (Continua a leggere dopo la foto).























“Il mio parrucchiere, Antonio di Sora, amico di una vita, è rimasto sotto choc quando sono entrata in negozio e gli ho detto: ‘Fammi bionda’”. Quindi la decisione è stata presa da Anna in persona e il colpo di testa sembra essere riuscito per bene. Ma i cambiamenti, si sa bene, non hanno avuto a che fare solo con l’immagine di Anna. Dalla rottura con Gigi D’Alessio ad oggi tante cose sembrano aver preso una piega diversa. (Continua a leggere dopo la foto).















Lo ha raccontato durante un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera: “Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide. Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura”. (Continua a leggere dopo le foto).









E con Gigi D’Alessio? Impossibile non fare cenno anche a lui. E infatti la Tatangelo ha spiegato che i rapporti con il cantante continuano a essere sereni, anche per amore del figlio Andrea: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”. E bionda, ci piace davvero più di prima?

