“Ma che ti è successo?”. Tina Cipollari, la foto con Federico Fashion Style e tutti notano il naso della vamp. E i dubbi volano

Tina Cipollari, se non esistesse bisognerebbe inventarla. L’ intramontabile volto del dating show di Maria De Filippi riceve sempre la giusta attenzione, anche fuori dallo studio di Uomini e Donne. E se il programma va in vacanza, non si può dire la stessa cosa della sua celebre opinionista, che sul profilo Instagram non fa che intrattenere il suo pubblico di follower con alcuni dettagli della vita quotidiana. Scopriamo cosa ha combinato oggi.

Per chi è arrivato tardi, nulla da temere. Di recente Tina Cipollari ha ricevuto un trattamento di bellezza molto personale da parte del noto Federico Fashion Style, che ha immortalato il momento in una foto. L’opinionista appare solare e non perde occasione per mostrare il suo migliore sorriso. Ma gli occhi dei fan sono sempre quelli più attenti a cogliere ogni sfumatura. (Continua a leggere dopo la foto).























Un particolare della foto non è scappato e infatti alcuni utenti non hanno perso tempo nel sottolinearlo. Il viso dell’opinionista non era quello di sempre. Bella e solare sicuramente, ma con qualcosa in più. “Di nuovo il viso gonfio”, afferma un utente, seguito dai commenti di chi ha notato che con le giuste luci, Tina appare decisamente diversa. (Continua a leggere dopo la foto).















Il naso, in particolar modo, ha sollevato qualche osservazione in più. Ma per Tina non è tempo di badare a questi aspetti. Di recente ha dato a tutti appuntamento all’Osteria Dell’Ok di Via dei Servi 97/R di Firenze. L’occasione era quella giusta, e Tina è capitata a pennello per l’apertura del nuovo salone di bellezza di Andrei Bolea in via Ruggero Bardazzi. La notizia è stata diffusa su La Nazione. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Un evento che ha attirato l’attenzione di tutti, visto che oltre alla celebre Tina, si sono aggiunte anche Paola Caruso e Francesca Cipriani. Un modo come un altro per lasciare il segno nella vita dei fan, che attendono con trepidazione le nozze tra la Cipollari e il suo amato imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. Il lieto evento doveva essere celebrato ad aprile, ma l’emergenza sanitaria lo ha posticipato. Nel frattempo, meglio continuare a fare qualche seduta di bellezza in più e provare l’acconciatura giusta per quel giorno.

