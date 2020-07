In un’intervista radiofonica al programma La Zanzara, Nina Moric aveva apostrofato Belen con epiteti del tenore di “strega cattiva” e “viado” e l’aveva infine accusata anche di girare “nuda” per casa davanti al bambino nato dalla sua relazione con l’ex fidanzato Fabrizio Corona. La cosa era finita in tribunale con accusa per diffamazione ma oggi sembra essere acqua passata. In quel di Capri e nel bel mezzo della tumultuosa separazione tra Belen e Stefano De Martino nella quale secondo Dagospia sarebbe coinvolta Alessia Marcuzzi, sempre io sito di Roberto D’Agostino lancia il nuovo “flash”: “All”Anema e Core’ (noto locale di Capri ndr) l’ex signora De Martino, al fianco del suo nuovo moroso Giangi Antinolfi…

Dopo aver balbettato una canzone si è fatta consolare dalla sua ex rivale Nina Moric". Questo quanto si legge su Dago. Insomma, le due ex di Fabrizio Corona sembrano proprio aver fatto pace anche perché sul profilo Instagram della Moric il tag parla chiaro: "@belenrodriguez I Love You". Insomma… c'eravamo tante odiate… ma adesso non è più così.























Potrebbe essere riassunta in questo modo la storia di Belen Rodriguez e Nina Moric. L'argentina e la croata, entrambe ex di Fabrizio Corona (Nina è la sua ex moglie, nonché madre di Carlos, figlio nato proprio dalla relazione con l'ex re dei paparazzi), sembra che abbiano messo una pietra sopra ai dissidi del passato dove non sono mancati gli attriti.















Le due modelle sono persino finite in tribunale. La sudamericana, dopo essere stata apostrofata dalla Moric con il termine 'Viado', passò alle vie legali con una querela per diffamazione, vincendo ed ottenendo un risarcimento. Ma questa è acqua passata: oggi le due donne si sostengono. A testimoniarlo le parole che Nina ha riservato proprio alla Rodriguez.











Un vero e proprio colpo di scena. Tanto per cambiare, nelle scorse ore, l’ex di Stefano De Martino ha infiammato Instagram con uno scatto da cardiopalma, ritraendosi su una barca, baciata dal sole. E chi è spuntato per commentare? Niente po po di meno che Nina che ha scritto “Tutti muti”, con tanto di cuore rosso al seguito.

