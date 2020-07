“Io guardo avanti”. Laura Chiatti, il messaggio arriva nel giorno dell’anniversario con Marco Bocci. Cosa è successo

Laura Chiatti e Marco Bocci, un amore travolgente. A volte per riconoscere il vero amore basta davvero poco. Non è stato necessari per Laura Chiatti e il suo Marco attendere troppo. Il matrimonio è sopraggiunto quasi subito, facendo della loro storia la più discussa di sempre. E se molti erano i dubbi sulla buona riuscita, altrettante sono state le conferme date dalla coppia di innamorati.

Quando Cupido è pronto con le sue frecce, il tempo diventa davvero relativo. Si sono conosciuti circa sei anni fa Laura Chiatti e Marco Bocci e da allora la relazione ha subito promesso bene, anzi più che bene. Laura Chiatti, nel giro di poco, non solo ha accettato la proposta di matrimonio di Marco, ma è anche diventata mamma.























Innamorati come allora e forse ancora di più, la coppia festeggia il suo anniversario di matrimonio in modo del tutto esclusivo. La dedica 'rock' suona forte: "Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni. È proprio vero, le mosse più azzeccate, sono sempre le più folli. Happy 6 @laurachiatti82 Sei anni fa, non ero ancora nato".















Lo scrive Marco, e segue la risposta pubblica della splendida Laura Chiatti: "Buon anniversario amore…. noi siamo esattamente come in questa foto. Tu guardi me, io guardo avanti, ma qualcosa sopra di noi ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione…. ti amo". La coppia ha dato prova ancora una volta di una forte intesa e complicità.









E non mancano molti giorni per l’attrice che il 15 luglio spegnerà le sue 38 candeline. Ad oggi Laura e Marco sono genitori di due splendidi bambini, Enea di 5 anni e Pablo di 4. Per vivere hanno scelto il paese d’origine di Marco, a pochi chilometri da Marsciano, mentre quel 5 luglio 2014 hanno proferito il fatidico ‘si’ nell’abbazia di San Pietro a Perugia per poi festeggiare con un banchetto alla Cantina Carapace di Bevagna. E le dolcissime dediche lasciano pensare che da allora il loro amore ha sempre mantenuto alta la fiamma.

