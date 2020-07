“Atomica”. Martina Colombari da infarto: fisico al top e poco spazio alle parole

Martina Colombari, le vacanze sono arrivate anche per lei. L’ex Miss Italia sa rendersi sempre interessante e il merito va sicuramente al suo fisico scolpito. Ma quando si parla di femminilità, la Colombari è la reginetta. Dalla posa all”intensità dello sguardo, Martina si mostra in un momento di pace e di meditazione. La sua passione per lo sport è evidente, ma anche la mente segue lo stesso benessere.

Seduta a gambe incrociate sulla sabbia e sguardo teso verso l'orizzonte, Martina Colombari conquista i suoi follower con pochi elementi, ma significativi. E i suoi post non sono mai figli della casualità. Con un solo post, la Colombari ha lasciato comprendere quanto sia importante trovare il giusto equilibrio tra corpo e mente. E anche l'occhio, ovviamente, vuole la sua parte.























Tra le tante Vip che hanno già condiviso le foto delle loro tenute da spiaggia, anche il nome della Colombari si aggiunge alla lista degli esempi da poter seguire. La linea scelta è semplice ma sensuale, Martina si mostra in costume intero suoi toni del bianco e del blu. Un décolleté che coprirlo equivarrebbe a un peccato, e le gambe? Anche quelle vanno assolutamente valorizzate.















E ci riesce, Martina Colombari colpisce e affonda. Il post viene accompagnato da una didascalia che descrive in breve tutti i piccoli desideri da esaudire per questa estate 2020: "Un'estate al mare…Voglia di remare…Fare il bagno al largo…Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni". E chiaramente i fan non possono che 'fare a gara' con commenti e complimenti.









“Bellissima Marty, sei sempre la Miss Italia”, “Eterna ragazza”, “La più bella parte della giornata”, “Splendida”, “Meravigliosa”, “Bellissimo costume”, “Sei la numero uno”, “Atomica”.E tra gli utenti, anche chi acclama a gran voce il ritorno della Colombari nella serie televisiva I Cesaroni. Evidentemente il successo non passa solo ed unicamente da una bellezza che nessuno metterebbe mai in discussione: oltre alle gambe c’è di più.

