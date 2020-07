“Senza meta”. Gianni Morandi e la compagna Anna così sui social: mai visti così. E i commenti fioccano

Gianni Morandi, che la vacanza abbia inizio. Ma il cantante parte all’insegna dell’avventura. Ebbene si, in viaggio verso Sud, ma non da solo. Paesaggi mozzafiato occhi rivolti solo verso le bellezze italiane, il cantante pubblica le prime foto in compagnia di un fotografo d’eccezione, la moglie Anna. Oltre 2,5 milioni di follower hanno la possibilità, ogni giorno, di seguire la coppia in viaggio, ma senza una meta precisa.

L’estate 2020 inizia sotto il segno dell’avventura e della curiosità. Gianni Morandi e la sua Anna si lanciano alla scoperta delle meraviglie ‘made in Italy’ e non badano alla forma. Non piscine, neanche resort, per la coppia la stagione estiva si colora della macchia mediterranea. Rotta verso Sud, ma dove porta il cuore e l’intuito. (Continua a leggere dopo la foto).























Sono in viaggio dal 29 giugno, o meglio le foto con Anna iniziano da quel giorno. Lo comunicano a sorpresa, e il risultato è davvero esemplare: “Non ho una meta ben precisa. Mi dirigo verso Sud” e per il viaggio il ‘marchio registrato non può che essere “foto di Anna”, forma che accompagna ogni scatto subito dopo aver già fatto visita all’isola di Ponza. (Continua a leggere dopo la foto).















E la scoperta delle meraviglie del Sud ha inizio con Matera e i suoi splendidi paesaggi: “Ci sono passato molte volte, sia come turista, sia per fare uno spettacolo. Per Anna, invece, questa è la prima volta ma dice che non sarà l’ultima”, seguita immancabilmente da Altamura, ma anche con il presupposto di “salutare un amico”: “Ci siamo fermati a salutare un amico di Altamura, lui voleva portarci al ristorante, poi sua moglie ci ha proposto un bel piatto di spaghetti al pomodoro, con un bicchiere di vino buono”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Mangiare italiano… #vacanzeitaliane #sud #fotodianna Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: 4 Lug 2020 alle ore 5:13 PDT

E i primi commenti lasciano comprendere quanto i fan saranno sempre pronti a prendere il cantante come modello di ispirazione per questa stagione estiva che ormai fatto il suo ingresso: “Bellissimi voi”, “Che bei turisti”, “Buona vacanza”, “Vienici a trovare in Puglia”, “Stupendi tu e Anna, buon proseguimento”. Ed effettivamente, a vedere le foto, la coppia l’ha pensata davvero bene.

“La mia malattia”. Federico Fashion Style lo confessa con la voce strozzata: viene fuori tutto il suo dolore