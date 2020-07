“La mia malattia”. Federico Fashion Style lo confessa con la voce strozzata: viene fuori tutto il suo dolore

Federico Fashion Style, solo oggi tutta la verità su quella patologia che ha segnato la sua vita. Il famoso hairstylist non ha risparmiato alcun dettaglio su quella sofferenza e ha confessato tutto durante un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Chi. Ha persino fatto ricorso all’inseminazione artificiale, pur di diventare padre della sua Sophie Maelle. Le sue parole fanno riflettere.

“Sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?”. L’incipit fa comprendere da subito quanto la sofferenza abbia segnato la vita di Federico e quella della coppia. (Continua a leggere dopo la foto).ù























Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, soffre di varicocele, una patologia che nel 20% dei casi comporta, tra le varie conseguenze, anche la sterilità. Purtroppo Federico è rientrato in quei casi e ha dovuto fare i conti con una scelta molto importante, ma che prima o poi andava presa di petto: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano”. (Continua a leggere dopo la foto).















Il racconto di Federico assume importanza per tutti coloro che soffrono della stessa patologia, ma sono rivolte anche a chi confida fortemente nel desiderio di diventare genitore ma con qualche ostacolo incontrato lungo quel percorso: “Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”. E quel sogno oggi si chiama Sophie Maelle, una splendida bimba nata nel 2017, che ha permesso alla coppia di confermare un sentimento in grado di annientare dubbi e paure. (Continua a leggere dopo le foto).









“Ci provano tutti con me, uomini e donne. All’ inizio Letizia era gelosa ma poi le ho detto ‘che ti frega, io la sera torno da te‘”. Ed effettivamente non si possono vanificare ben 12 anni di fidanzamento e di pura condivisione. Federico e Letizia hanno dato prova di saper superare tutto continuando a credere nella loro unione. E se l’amore vince su ogni cosa, la piccola Sophie Maelle è la prova concreta che può davvero accadere.

