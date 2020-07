“È finita”. Uomini e Donne, adesso è ufficiale: tra la coppia più seguita dal programma l’amore è finito. È lui a dirlo

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, ve li ricordate? Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, lui tronista, lei agguerrita corteggiatrice che alla fine ha avuto la meglio. Non una semplice frequentazione, come molti credevano, ma una relazione con basi solide, fino al matrimonio. Ma il tronista oggi confessa tutto e spiega come stanno realmente le cose.

Che ci fosse aria di crisi, era già una voce in circolo. Oggi arriva la conferma proprio attraverso alcune Stories Instagram dove Gallella, anche a nome di Tara, ha confermato che effettivamente la coppia non esiste più. Non una sola parola aggiunta che andasse a specificare i motivi, ma solo l'evidenza, la decisione consapevole presa per volontà di entrambi.























Eppure la scelta di coronare a nozze aveva messo a tacere le voci di quanti su quella storia non avrebbero mai scommesso un solo centesimo. Quel fatidico 'si', invece, è avvenuto e anche sotto gli occhi di tutti. Infatti il giorno della cerimonia erano presenti le telecamere di Verissimo, pronte a lasciare ai posteri la testimonianza concreta che quella storia sarebbe continuata sotto i migliori auspici.















Ma la notizia arriva oggi, pronta a fare saltare ogni certezza: "Abbiamo deciso di separarci. Ognuno prenderà la propria strada. Non metteranno mai in piazza i motivi della separazione". Così ha parlato Cristian, che pur non fornendo le motivazioni ha comunque specificato che: "Da un po' di tempo sono single", per poi stroncare nettamente con queste parole: "Non serve inventare motivi strani. Li sapremo sempre e solo noi".









I due avevano dato dimostrazione di grande affiatamento e complicità in più occasioni, anche televisive. Amanti delle prove e del rischio, non solo hanno fatto nascere il loro amore scegliendosi nel dating show di Maria De Filippi, ma hanno anche ‘testato’ l’edizione 2014 di Temptation Island, che si sa essere ricco di tentazioni. Prova superata, i due decidono di avviare a Roma un’ attività nel settore della ristorazione. Un modo per poter metter su famiglia, così si pensava. E invece, la favola pare sia definitivamente finita.

