Justine Mattera oltre ogni limite: si piega in avanti e ‘sbatte’ in primo piano il suo lato B. FOTO

Spesso abbiamo parlato degli scatti social postati dalla bellissima Justine Mattera, che mette in mostra un fisico da far invidia. In alcune circostanze si è anche immortalata in compagnia di Jane Alexander, dando vita a momenti di grande entusiasmo nei fan. Ma ciò che ha proposto nelle scorse ore supera qualsiasi altra immagine pubblicata finora. Il post è praticamente da censura ed ha quasi rischiato di causare dei veri e propri infarti nei fan, rimasti a bocca aperta dinanzi a tutto ciò.

Justine non può che essere felice per il risultato riscosso. La foto ha messo in evidenza una delle sue parti migliori e il risultato finale è stato una marea di mi piace e commenti. Alcuni ammiratori si saranno sicuramente chiesti fino a che punto sia disposta a spingersi oltre. La showgirl e attrice non conosce assolutamente limiti e quindi è altamente probabile che possa esagerare ancora anche nei prossimi giorni. Vediamo perché questo scatto ha fatto così tanto rumore. (Continua dopo la foto)























La 49enne indossa un body di colore rosso e bianco fantasia, si riprende di spalle, si piega in avanti e in bella vista c’è il suo incredibile lato B, che si può vedere in tutta la sua esplosività. Una visuale pazzesca, che ha davvero messo a repentaglio la salute dei deboli di cuore. Impossibile non far cadere gli occhi proprio lì. Dunque, obiettivo centrato per la Mattera, che per l’ennesima volta ha potuto gustarsi reazioni decisamente al settimo cielo da parte dei suoi follower. (Continua dopo la foto)















Oltre 21 mila i like ricevuti dalla donna. Ecco qui di seguito invece i messaggi più rappresentativi postati dagli utenti: “Ahahahah, ti amo!”, “Sei sempre geniale”, “La migliore, sempre tu”, “Sei bellissima”, “Che panorama”, “Quello che non ho mai avuto è tutto in questa foto…”. Ma la gente non si è fermata qui: “Spettacolare”, “Sempre sexy e gnocca, da brividi”, “Una prospettiva davvero bella”, “Ma che splendida visione”, “Un lato B da favola”, “Lato b strepitoso!”. (Continua dopo la foto)









Justine Mattera è una delle showgirl più seguite sui social. Proveniente da una famiglia di origini Italiane, dopo la laurea in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University, nel 1994 si trasferisce a Firenze per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte all’università degli Studi di Firenze. Per mantenersi inizia a lavorare come modella e cubista ed è in una discoteca toscana che viene notata dal produttore e DJ Joe T. Vannelli.

