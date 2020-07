Cristiano Malgioglio a sorpresa mostra il fisico in costume: “Mi amo così come sono”. Foto

Uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico è senza ombra di dubbio Cristiano Malgioglio, grazie alla sua infinita simpatia. Nelle ultime ore si è mostrato in una veste decisamente inedita, ma ha dimostrato ancora una volta di non vergognarsi nel farsi vedere così com’è. Infatti, la foto in questione lo ritrae con il costume da bagno a mare. Nonostante non disponga di un gran fisico, come ha ammesso lui stesso, non ha assolutamente paura di mostrarsi apertamente.

Non gli piace particolarmente andare in palestra, quindi il suo corpo è tutt'altro che muscoloso. Ciò che adora fare è recarsi appunto in spiaggia e fare lunghe e rilassanti passeggiate. Ovviamente i suoi grandissimi ammiratori non hanno potuto fare altro che riempirlo di mi piace e di apprezzamenti. L'istantanea dell'uomo è diventata in poche ore più che virale ed ha riscosso un successo quasi inaspettato. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa Cristiano ha riportato nella didascalia.























Malgioglio ha quindi scritto: "Non ho la famosa tartaruga, perché me ne può fregare di meno, mi annoia la palestra, a questa preferisco le passeggiate. Mi amo così come sono…e direi tantissimo. Il mare mi rilassa in compagnia e da solo. Sono un divoratore di frutta. Così se avete modo di incontrarmi sapete cosa offrirmi…però niente banane. Non ci crederete, ma sappiate che non le ho mai amate. Un abbraccio a voi tutti amici più che meravigliosi", ha concluso il cantautore.















Oltre 17.300 i mi piace collezionati dal paroliere. Questi invece i commenti più significativi postati dagli utenti: "Sei meraviglioso, fai bene a piacerti così. Le tartarughe invecchiano!", "Trasmetti allegria, dono che hanno in pochi", "Sei perfetto così come sei ora", "Sei il top", "Wow, che fisico". Altri ancora hanno aggiunto a riguardo della foto: "Sei fantastico e sembri un 40enne", "Non hai la famosa tartaruga, ma sei famoso lo stesso", "Sei un grande artista, ti ammiro molto".









Nei giorni scorsi Cristiano Malgioglio si è letteralmente infuriato a bordo di un aereo. Una vera e propria scenata quella dell’uomo, che ha dato vita ad un caos clamoroso a bordo del velivolo. Secondo quanto riferisce il giornale ‘Libero’, ci sono state urla con l’artista che si è infuriato perché accanto a lui i posti erano occupati, quindi non vuoti, e questa situazione non gli stava per niente bene.

